解放軍環台軍演5天後…美國務院終出聲 籲中停止對台軍事施壓

解放軍去年12月29日宣布對台進行圍台軍演，美國國務院1日呼籲中國停止對台灣施加軍事壓力。(取材自東部戰區微信公眾號)

中國解放軍 日前對台展開大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊。美國國務院 1日呼籲中國保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話。

解放軍東部戰區於台北時間去年12月29日宣布在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習；並於30日在指定海空域實彈射擊；31日宣布結束軍演。

繼日本、菲律賓、歐盟及澳洲 等國對此表示關切後，國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott) 1日發出聲明表示，中國的對台和區域其他國家的軍事行動和修辭不必要地升高緊張情勢；國務院敦促北京保持克制，停止對台的軍事壓力，並與台灣展開有意義的對話。

皮戈特表示，美國支持台海的和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況，包括透過武力或脅迫的手段。

川普總統於軍演期間回應相關提問時表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事。「而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。

他說，中國「已經在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，「他們過去進行的規模還更大」。

聯邦參院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾(Roger Wicker)於去12月30日透過社群媒體X表示，美應盡快提供台灣武器及台灣加速軍備的急迫性。

他表示，中國針對入侵台灣的演練持續升高。這些愈發複雜、臨時通知的演訓，意在展示解放軍實施對台封鎖的能力，並使中共得以脅迫台灣。

