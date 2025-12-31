中軍演前夕 台採購美新型F-16試飛成功 首批明年Q3抵台

我的頻道

記者李人岳／台北報導
台空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，於美東時間29日執行首次試飛任務，經過約50分鐘的飛行，平安落地。(圖／IDF經國號粉專提供)
台空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，於美東時間29日執行首次試飛任務，經過約50分鐘的飛行，平安落地。(圖／IDF經國號粉專提供)

台空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，繼日前首度進行地面滑行測試後，美東時間29日下午1時首度升空試飛，經過約50分鐘的飛行，平安落地。

根據IDF經國號粉專說明，6831號機是由南卡州格林威爾(Greenville)當地機場升空執行首次試飛任務，約在當地時間下午2時左右平安降落，飛行時間約50分鐘。

據當地航空迷所拍攝的相片，6831號機升空時，是由民間假想敵飛機公司所屬的以色列幼獅戰機伴飛，根據戰機首飛慣例，戰機採「無外載」外型，並未裝置機背適型油箱(CFT)，前後座試飛員也僅配戴一般HGU-55/P飛行頭盔，應只是測試一般科目。

台灣在2019年以「鳳翔專案」為名，編列2472億台幣（約79億美元）特別預算向美方採購66架F-16C/D Block70，但歷經生產線搬遷、新冠疫情及俄烏戰爭等影響，加上系統、電戰裝備整合等問題，導致製造、交機多次延宕，今年3月底舉辦首架6831號機出廠典禮後，近八個多月無後續測試進度，引發台灣諸多爭議。

據指出，目前產線上已有近十架總裝完畢準備接續測試，如一切順利，第一批戰機預估可在2026年第三季飛回台灣。

