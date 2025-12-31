中圍台軍演 美議員指中方誤判美決心 歐盟日英發聲反對

解放軍宣布對台軍演，各方關注。圖為台北市一家二手電視店播放相關新聞。(中央社)

中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，台灣國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。中央社整理以下歐盟 和美日英法德等國的回應。

美國 稱美國台灣同陣線

民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史丹頓(Greg Stanton)在社群媒體X發文說，若中國認為升高軍事演習能嚇阻華府對台支持，顯然誤判了美國的決心及美台經濟、安全夥伴關係日益增強的實力。

共和黨籍聯邦參院軍事委員會主席韋克爾(Roger Wicker)也透過X發文指出，中國針對入侵台灣的演練持續升高。美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的「總統撥款權」及「台灣安全合作倡議」資金，用於關鍵軍事能力的建設。共和黨的聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)發文寫道，美國與台灣同一陣線，「將持續反對脅迫、侵略及威脅區域穩定的行為」。

歐盟 反對改變現狀行為

歐洲聯盟(EU)對外事務部(EEAS)發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。歐盟對外事務部表示：「台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性。我們再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決。」

這份聲明還提及：「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

日本 已向中方表達關切

共同社引述消息人士報導，針對中國在台灣附近軍演一事，日本已向中方表達關切。

英國 重申反對武力威嚇

英國外交部發布聲明表示，英方繼續呼籲各方保持克制、避免採取任何可能損害和平與穩定的進一步行動。

英國外交部一名發言人指出，中國本周在台灣周邊舉行的軍事演習加劇兩岸緊張及局勢升高的風險。他重申英國政府立場表示，台灣議題應由台灣海峽兩岸人民透過「具建設性的對話」和平解決，而非訴諸武力威嚇、動用武力或脅迫。

法國 呼籲避免升高情勢

法國外交部表示，「法國呼籲各方避免任何升高情勢的舉措」，並補充說台海和平穩定「對全球安全與繁榮至關重要」。

德國 指出危及台海穩定

德國對解放軍環台軍演感到憂心，並指出這些行動「正在升高緊張局勢，並危及台灣海峽穩定」。

德國外交部表示：「台灣海峽的和平與穩定，對區域及國際安全與繁榮具有戰略重要性。任何改變現狀的行為都必須以和平方式進行，並經由各方同意。德國政府呼籲保持克制並展開對話。」

南韓 希望兩岸多加對話