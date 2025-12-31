我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

中圍台軍演 美議員指中方誤判美決心 歐盟日英發聲反對

編譯中心／綜合報導
解放軍宣布對台軍演，各方關注。圖為台北市一家二手電視店播放相關新聞。(中央社)
解放軍宣布對台軍演，各方關注。圖為台北市一家二手電視店播放相關新聞。(中央社)

中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，台灣國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。中央社整理以下歐盟和美日英法德等國的回應。

美國 稱美國台灣同陣線

民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史丹頓(Greg Stanton)在社群媒體X發文說，若中國認為升高軍事演習能嚇阻華府對台支持，顯然誤判了美國的決心及美台經濟、安全夥伴關係日益增強的實力。

共和黨籍聯邦參院軍事委員會主席韋克爾(Roger Wicker)也透過X發文指出，中國針對入侵台灣的演練持續升高。美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的「總統撥款權」及「台灣安全合作倡議」資金，用於關鍵軍事能力的建設。共和黨的聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)發文寫道，美國與台灣同一陣線，「將持續反對脅迫、侵略及威脅區域穩定的行為」。

歐盟 反對改變現狀行為

歐洲聯盟(EU)對外事務部(EEAS)發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。歐盟對外事務部表示：「台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性。我們再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決。」

這份聲明還提及：「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

日本 已向中方表達關切

共同社引述消息人士報導，針對中國在台灣附近軍演一事，日本已向中方表達關切。

英國 重申反對武力威嚇

英國外交部發布聲明表示，英方繼續呼籲各方保持克制、避免採取任何可能損害和平與穩定的進一步行動。

英國外交部一名發言人指出，中國本周在台灣周邊舉行的軍事演習加劇兩岸緊張及局勢升高的風險。他重申英國政府立場表示，台灣議題應由台灣海峽兩岸人民透過「具建設性的對話」和平解決，而非訴諸武力威嚇、動用武力或脅迫。

法國 呼籲避免升高情勢

法國外交部表示，「法國呼籲各方避免任何升高情勢的舉措」，並補充說台海和平穩定「對全球安全與繁榮至關重要」。

德國 指出危及台海穩定

德國對解放軍環台軍演感到憂心，並指出這些行動「正在升高緊張局勢，並危及台灣海峽穩定」。

德國外交部表示：「台灣海峽的和平與穩定，對區域及國際安全與繁榮具有戰略重要性。任何改變現狀的行為都必須以和平方式進行，並經由各方同意。德國政府呼籲保持克制並展開對話。」

南韓 希望兩岸多加對話

南韓外交部發言人朴一表示，南韓希望「兩岸關係能透過對話與合作，朝和平方向發展」。 

北京30日街頭的巨幅電視，顯示新聞報導解放軍對台灣軍演。(路透)
北京30日街頭的巨幅電視，顯示新聞報導解放軍對台灣軍演。(路透)

歐盟 德國 南韓

上一則

解放軍發射27枚多管火箭 針對美售台「海馬士」

下一則

解放軍圍台軍演 美眾議員批中「刻意」升級情勢

延伸閱讀

陸軍演讓民船全繞道 台灣海峽空一大塊

陸軍演讓民船全繞道 台灣海峽空一大塊
解放軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：北京刻意升級情勢

解放軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：北京刻意升級情勢
解放軍環台軍演 英國籲克制、勿再損台海和平穩定

解放軍環台軍演 英國籲克制、勿再損台海和平穩定
網傳部長請假 台國防部：顧立雄全程指導應對中國軍演

網傳部長請假 台國防部：顧立雄全程指導應對中國軍演

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

2025-12-23 19:40
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23
法院文件指出，阿邁德(圖)面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。(美聯社)

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

2025-12-25 20:09
國防部評估中國在2027年底將有對台作戰打勝的能力。圖為中國解放軍的東風飛彈。（新華社）

五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

2025-12-25 05:19

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世