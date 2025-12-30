美媒直擊中國圍台軍演「10枚飛彈連發」川普稱不擔心是這原因

中國解放軍東部戰區30日釋出解放軍向台灣北部海域發射實彈的畫面。(路透)

中國軍方宣布最新一波圍台軍演之際，美國總統川普 回應「不擔心這件事」，並重申與中國國家主席習近平 關係很好，「不認為他會做這件事」。彭博資訊報導指出，川普這項評論淡化中國對台灣日益增加的威脅，凸顯川普不希望破壞10月川習會談好的美中貿易休兵協議，而這樣的立場與中國一致。

川普29日在佛州記者會上被問到中國對台軍演時，他表示：「我和習近平主席的關係很好，他沒有告訴我有關這次軍演的任何事。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的。」

解放軍 東部戰區30日上午9時08分宣布，於9時00分對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊。

台灣國防部30日表示，從29日上午6時起24小時內，偵獲90架次解放軍軍機逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。國防部另一項聲明指出，解放軍這次針對北部目標的實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。

當日上午9時，法新社多名記者在中國距離台灣本島最近的福建省平潭目擊實彈射擊，並描述至少10枚火箭在短短數秒內接連發射，每一枚升空都發出巨響，聲浪在平潭各處迴盪，火箭則劃破天際飛越。還有遊客衝向面海的木製護欄，拿出手機拍攝射擊過程。

北京中國人民大學國際關係教授王義桅（Wang Yiwei）表示，這些演訓不太可能破壞美中緩和關係。他預期習近平與川普仍將照預定計畫，於4月會面，理想的話在2026年還會再見面幾次，包括在20國集團（G20）峰會與亞太經濟合作（APEC）會議期間。