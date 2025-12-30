蘇利文：裴洛西2022訪台 代價遠超益處

拜登總統任內的國安顧問蘇利文日前受訪時指出，前眾院議長裴洛西2022年訪問台灣其實是弊大於利。（路透）

美國宣布對台灣最大規模軍售11天後，中國解放軍 29日宣布圍台軍演，30日在台灣周邊五大區域實施實彈射擊。路透引述分析人士指出，解放軍正逐漸模糊例行軍演和可能突襲的界線，目的是使美國及其盟友在面對可能的攻擊時，幾乎沒有預警時間。

紐約時報報導，全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國事務總監蕭嫣然表示：「解放軍演習時機與單一政治事件的關聯性越來越弱。這場演習可能既針對台灣與美國，也針對內部受眾。」

美聯社與法新社報導都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言之後。美國於當地時間17日宣布售台111億美元軍備，待國會通過後將成為歷來規模最大的對台軍售；當時中國國防部曾警告「將採取強力措施」回應，北京上周也對廿家美國軍工企業及十名高階主管實施制裁。

2022-2025中國解放軍實施七次圍台軍演

此外，曾在美國拜登 政府擔任白宮國安顧問的蘇利文近期受訪時坦言，他認為2022年8月美國時任眾議院議長裴洛西 訪問台北，對台灣帶來的代價遠大於益處，不只引發北京立即施壓，對台灣周邊作戰環境的改變至今還未恢復。

在民主黨拜登總統任內擔任國安顧問的蘇利文說，該次訪問不僅引發中國立即回應，對台灣施加大量壓力，也導致台灣周邊作戰環境發生變化，至今還未恢復到從前；台灣的緊鄰環境發生負面方向的實質變化，至於正面影響是，「我猜是某種象徵意義」。

民主黨籍的裴洛西在美國前總統拜登任內訪台。蘇利文在11月18日於YouTube公開的「ChinaTalk」播客節目上，被主持人問到裴洛西當時訪台是否是錯誤時，做出上述答覆。

眾院前議長裴洛西（左）2022年8月訪問，接受蔡英文總統（右）接見的高規格接待，但立即引起中方強烈抗議，甚至舉行針對性的軍事演習，餘波盪漾。（美聯社）

裴洛西訪問台灣時，曾獲當時的總統蔡英文接見。裴洛西藉此舉象徵力挺台灣，但事後據知，即使台灣內部對於裴洛西訪台也意見分歧。北京在裴洛西訪台後立即舉行針對性的軍演，而在裴洛西訪台之後，解放軍一共舉行了六次軍演，加上這次軍演為第七次，並橫跨到賴清德總統任內。