彭博：習近平乘「川普東風」在外交貿易上凱旋 2026年有2目標

美國總統川普(左)與中國國家主席習近平(右)10月30日在南韓舉行會談。(路透)

彭博資訊報導，川普 總統今年初重返白宮再度對中國掀起貿易戰，中國國家主席習近平 打出稀土牌翻轉局勢，又在外交舞台連下數城，如今正以凱旋之姿收尾。隨著北京挾優勢邁入2026年，外界關注習近平將如何把這股川普送上的東風化為實際成果，專家認為，習近平的新年新希望是促使華府調整台灣論述及科技政策。

面對川普重啟貿易戰，北京一方面掌握稀土優勢，迫使美方在關稅 與出口管制上讓步；另一方面加速開拓美國以外市場，帶動對外出貨轉向，推動貿易順差首度突破1兆美元。

外交方面，習近平在九三北京大閱兵邀集逾20位外國領袖同台，展現聲勢。10月底，時隔六年在南韓實現川習會，川普更以「G2峰會」形容這場會晤，罕見呼應北京長期希望被視為與華府平起平坐的訴求。

川普在這一年裡改動多項令北京不滿的政策，包括淡化針對中國軍事能力的出口管制、拒絕台灣賴清德總統過境紐約、加徵關稅導致與戰略夥伴印度及其他盟友轉趨緊張。同時，美國也淡出國際機構、縮減援助，讓中國有機會擴大影響力。

彭博指出，眼下習近平在貿易與外交戰線雙豐收，「今年習近平過得比預期更好」，接下來的焦點是他將如何把上風轉化為政治與戰略收益。2026年初，德國、英國、愛爾蘭領袖將接連訪中，川普預計4月訪問北京。

哈佛大學教授米德說，「習近平很可能懷著希望進入2026年，希望推動美國調整對台論述與科技政策。若能做到這一點，中國就能忍受關稅。」

另一方面，多名觀察人士指出，北京對外得分仍難掩自身結構性經濟弱點，習近平整肅多名軍方高層，也引發外界質疑解放軍對台動武能力。

中國歐盟商會前主席伍德克說，「現在讓習近平頭痛的肯定不是外交，更不是川普，我認為主要是中國內部經濟問題」。

新加坡國立大學副教授吳木鑾分析，「對中國而言，國內的動盪要大得多」。