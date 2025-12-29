我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦公室該長什麼樣？Cisco給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

WSJ：中國「想突破」第1島鏈 台灣命運與美日緊綁

編譯盧思綸／即時報導
中共解放軍29日宣布30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，日本與那國島距離台灣僅110公里，位於演習示意圖右側上下兩個區塊的中間海域。（新華社）
中共解放軍29日宣布30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，日本與那國島距離台灣僅110公里，位於演習示意圖右側上下兩個區塊的中間海域。（新華社）

華爾街日報報導，中國若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海、以及經巴士海峽進出西太平洋的航道，並且離日本最西端外島與那國島僅110公里，高度牽動日本貿易與安全，一旦台海爆發衝突，台灣的命運將迅速與美日同盟緊密交織。

日相高市早苗上月拋出「台灣有事」論，引發中國激烈反應，並出動戰機巡航日本附近空域。華爾街日報指出，此舉釋出「台灣不關日本的事」的訊號。

然而，英國智庫國際戰略研究所日本事務主席沃德（Robert Ward）說：「若台灣落入中國手中，亞洲的權力平衡將相當程度倒向中國。」他並指出，放眼海上，中國目前在第一島鏈的位置「有點受到包圍牽制」，第一島鏈主要由美國的三個夥伴──日本、台灣、菲律賓構成，北京「顯然想突破」。

分析指出，若台灣要能全面擊退侵略，勢必仰賴美國介入，而美軍要有效作戰，將需要日本的基地與後勤支援。

麻省理工學院安全研究學者何理凱（Eric Heginbotham）直言：「美國在亞洲並沒有像在日本這樣的基地……你無法複製在日本擁有的東西。」他共同撰寫一份華府智庫2023年台海兵推報告也稱日本是關鍵樞紐，指出美方必須能動用駐日基地進行作戰。

沖繩被視為關鍵前進據點，島上密集分布軍事設施與訓練區。嘉手納空軍基地常態駐有多型軍機，包含台海衝突中可能用來對付中國艦艇與戰機的戰鬥機；美軍也在沖繩部署新成立、搭載飛彈的陸戰隊單位，主打跳島作戰。

但沖繩距中國較近，暴露度高。分析指出，美軍因而可能在衝突時把機隊分散到更多場站，甚至擴及日本自衛隊設施與日本的民用或軍民兩用機場。這也意味著，一旦東京同意提供場站，美軍空中作戰將把日本更進一步捲入。

若沒有日本支援，美軍在台海周邊能動用的前進基地將大幅受限，作戰重心勢必更倚賴關島。

關島距離台灣約2735公里，轟炸機可長程往返，仍能以關島為據點；但戰鬥機航程較短、油耗高，即使空中加油也難長期維持高強度行動。

何理凱指出，像奪取制空權這類任務，戰機需要出動並在台灣周邊「留空待命」一段時間再返航，從關島起飛並不可行。

另外，航空母艦雖可作為替代戰力，但因體積大、造價高且醒目，美方不太可能在衝突初期就大量部署。相較之下，日本海軍基地可支援艦艇就近補給、重新裝填飛彈，縮短離開戰場的時間；若必須遠航補充彈藥，等於讓艦隊更長時間「退出戰線」。

華爾街日報指出，日本可能被中國戰時決策拖入戰局：若北京研判美國將參戰，可能先以飛彈打擊日本境內美軍基地以削弱威脅，甚至波及日本目標。

日本西南側的琉球群島一路向西南延伸，幾乎直抵台灣；其中與那國島距東京超過1931公里，卻離台灣不到112公里，位置緊貼潛在戰區。

日本 華爾街 高市早苗

上一則

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

延伸閱讀

俄軍將在「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

俄軍將在「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國
日本新生兒人數探新低 比政府最悲觀的預測還少

日本新生兒人數探新低 比政府最悲觀的預測還少
重磅快評／日本剪不斷的大熊貓依戀

重磅快評／日本剪不斷的大熊貓依戀
中社群瘋傳「琉球女想回歸中國」視頻 日團成員出聲了

中社群瘋傳「琉球女想回歸中國」視頻 日團成員出聲了

熱門新聞

為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53
美國總統川普19日在白宮宣布與9家藥廠達成協議，藥品價格將調降。(路透)

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

2025-12-21 11:15
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

2025-12-22 19:36
聯邦移民當局撤銷將關恆遣送至烏干達的動議，國土安全部同時發布指導文件，要求下級部門不再尋求將中國籍人士遣送烏干達。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

2025-12-22 01:26

超人氣

更多 >
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備