不滿對台軍售 中制裁美20軍企、禁10高管入境
針對美國政府17日宣布總額逾111億美元對台軍售八案，中國外交部以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，依據「反外國制裁法」對近年來參與「武裝台灣」對20家美國軍工企業與10名高階管理者祭出反制措施，即日起實施。
中國外交部發言人宣稱，「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。
中國外交部發言人又稱，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，「停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」；並揚言中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。
被制裁的20家美國軍工企業包括：
1.諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman Systems Corporation)
2.L3哈里斯海事服務公司(L3Harris Maritime Services)
3.波音密蘇里州聖路易斯市分公司(Boeing in St. Louis)
4.吉布斯和考克斯公司(Gibbs & Cox, Inc.)
5.先進聲學概念公司(Advanced Acoustic Concepts)
6.VSE公司(VSE Corporation)
7.塞拉技術服務公司(Sierra Technical Services, Inc.)
8.紅貓控股公司(Red Cat Holdings, Inc.)
9.蒂爾無人機公司(Teal Drones, Inc.)
10.偵察艇有限責任公司(ReconCraft)
11.高點航空技術公司(High Point Aerotechnologies)
12.伊比魯斯公司(Epirus, Inc.)
13.迪德羅恩公司(Dedrone Holdings Inc.)
14.I領域公司(Area-I)
15.藍力技術公司(Blue Force Technologies)
16.潛航技術公司(Dive Technologies)
17.萬拓公司(Vantor)
18.英特磊公司(Intelligent Epitaxy Technology, Inc.)
19.菱形力量公司(Rhombus Power Inc.)
20.拉撒路人工智能公司(Lazarus Enterprises Inc.)
受制裁的20家軍工企業，涵蓋無人機、反無人機、船艇製造、航空技術、潛航與人工智慧等國防科技產業。中方凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。另對十名遭制裁企業高管禁止入境中國 (含香港、澳門)。
被制裁的美國軍企10名高級管理人員：
1.安杜里爾公司創始人拉奇(Palmer Luckey)
2.L3哈里斯技術公司副總裁坎蒂倫(John Cantillon)
3.先進聲學概念公司總裁卡諾維爾(Michael J. Carnovale)
4.VSE公司總裁兼執行長古莫(John A. Cuomo)
5.蒂爾無人機公司總裁麥唐納(Mitch McDonald)
6.菱形力量公司創始人兼執行長羅伊(Anshuman Roy)
7.萬拓公司總裁兼執行長史慕特(Dan Smoot)
8.迪德羅恩公司執行長德瓦拉孔達(Aaditya Devarakonda)
9.高點航空技術公司總裁伍德(Ann Wood)、
10.偵察艇公司聯合創始人兼執行長霍夫利奇(Jay Hoflich)
