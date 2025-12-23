路透揭露美國防部報告 預期北京2027年底具備奪台能力

路透報導，美國評估，北京有能力在2027年底打贏對台作戰。圖為中國解放軍東風飛彈。（路透）

路透22日報導，根據一份尚未發布的美國國防部 報告草案，報告中詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。

稱北京新部署百餘洲際飛彈 對美造成嚴重挑戰

報告稱，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。

報告指出：「若這類打擊達到足夠規模，可能會對美國在亞太地區衝突中或衝突周邊的存在造成嚴重挑戰與干擾。」

報告同時凸顯了北京不斷擴大的軍事野心。報告指出，中國很可能已在其最新建成的3個飛彈發射井基地部署了超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且無意進行武器管制談判。

報告稱，中國正以快於其他擁核國家的速度擴張並現代化其武器庫。

上個月，川普（Donald Trump）總統表示，或正在構想與中國和俄羅斯的無核化計畫。但這份美國戰爭部 報告草案指出，北京似乎對此並不感興趣。

報告稱：「我們持續看到，北京對推進此類措施或更全面的武器管制談判毫無興趣。」

報告特別指出，北京當局很可能已在靠近中國與蒙古國邊界的飛彈發射井基地部署了超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。美國戰爭部此前已通報這些發射井基地的存在，但並未披露發射井內飛彈的具體數量。

這份報告草案並未指出這些新部署飛彈的潛在目標。

美國官員指出，在提交給國會之前，報告內容仍可能有所調整。

報告稱，中國在2024年的核彈頭庫存仍處於600枚出頭，這反映出「與前幾年相比，生產速度有所放緩」。

報告中並說，中國的核擴張仍在持續，並有望在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。

路透報導，中國駐華盛頓大使館表示，中國「一直奉行防禦性核子戰略，將核武力量維持在國家安全所需的最低水平，並遵守暫停核子試爆的承諾」。

五角大廈未作評論。

路透報導，中國國家主席習近平近期展開一場廣泛的反貪腐運動，解放軍 是主要目標之一。報告稱，此次清洗可能會影響短期核戰備，但也為「解放軍整體的長期改進」奠定了基礎。

國防部的報告稱，在過去的18個月裡，至少有26名國有軍營公司的高階主管和前管理人員受到調查或被解職。