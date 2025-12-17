美宣布逾111億對台軍售 海馬士打擊系統金額最高

台國防部發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。圖為HIMARS「海馬士」多管火箭系統在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。(聯合報系資料照片)

川普政府17日晚間再度宣布對台軍售 ，為川普政府今年上任後第二度對台軍售，軍售金額逾111億美元，遠高於上一次的金額，其中軍售金額最高的是台灣續購「海馬士遠程精準打擊系統」，金額達40.5億美元。

隸屬美國國防部 的國防合作安全局（Defense Security Cooperation Agency）17日公布對台軍售細節，指國務院通過核准項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機 飛彈系統」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈可修件檢修」等8案。

8案中又以海馬士遠程精準打擊系統續購和M109A7自走砲的金額最高，分別為40.5億美元和40.3億美元，全8案軍售金額共111.054億美元，金額遠超過上一回軍售；國防合作安全局表示，接下來將啟動通知美國國會的程序；台灣國防部表示，軍售案可望於1個月後正式生效。

此前，國防合作安全局於11月發出新聞稿指出，台駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

對於此次軍售，台國防部表示，美國政府本次同意提供的武器裝備，包括「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

美國國防合作安全局表示，這項軍售提案支持台灣持續軍力現代化，並保持可靠的防衛能力，符合美國國家、經濟和安全利益；軍售將幫助台灣維持地區的政治穩定、軍事平衡，以及經濟進步。

國防合作安全局並指出，軍售案會強化台灣自我防衛能力，協助改善台灣面對當前和未來威脅的能力，而這項軍售案不會改變地區基本的軍事平衡。