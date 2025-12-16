中菲南海再爆衝突 美譴責中破壞穩定

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
這張由菲律賓海岸警衛隊提供的照片顯示，2025年10月12日，在南海附近海域，中國海警船(右)向菲律賓的船隻發射水砲。(美聯社)
這張由菲律賓海岸警衛隊提供的照片顯示，2025年10月12日，在南海附近海域，中國海警船(右)向菲律賓的船隻發射水砲。(美聯社)

中國與菲律賓在南海再生爭端，中國海警局與解放軍南部戰區於12日分別在南海仙賓礁(仙賓暗沙)、黃岩島(民主礁)一帶，驅離菲方的多批船隻與多架小型飛機。美國國務院14日晚間表示，美已譴責中國用水砲、切斷錨鍊來攻擊菲律賓漁民。

國務院表示，這些攻擊性的行為危害到菲律賓漁民捕魚維生；國務院說，美國與盟友菲律賓站在一起，指菲律賓面對中國的挑釁行為，以及中國對付鄰居愈來愈危險的策略；國務院並說，中國的行為破壞地區的穩定。

中國海警局發言人劉德軍12日晚間指出，菲律賓多批船隻當日打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻警告，執意赴南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里12日也表示，近日菲律賓多架小型機「未經中國政府批准，非法侵入」中沙群島黃岩島領空，戰區組織海空兵力依法跟蹤監視、強力警告、堅決驅離。「正告菲方立即停止侵權挑釁」。

中國駐美大使館在社群平台上發文指出，仙賓礁屬於中國南沙群島的一部分，中國對南沙群島擁有不容置疑的主權，包括仙賓礁和鄰近的水域。

中國駐美大使館稱菲律賓組織和策畫，派出大量船隻意圖在仙賓礁左近水域挑釁、製造麻煩，並侵入仙賓礁的環礁湖；中國駐美大使館並表示，這些菲律賓聲稱的漁船不顧中方不斷的警告，人員甚至還用刀來威脅維權執法的中國海警。

中國駐美大使館指控菲律賓侵害中國主權，同時違反國際法和「南海各方行為宣言」，破壞海上的和平與穩定；中國駐美大使館也要求菲律賓停止侵害、挑釁和誹謗的行為，並指控菲律賓是自導自演，要求停止相關的海上行為，也避免挑戰中國保衛主權、權利和利益的堅定決心。

