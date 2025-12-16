我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

路透：Meta為賺30億營收 縱容中國詐騙廣告 遣散反詐團隊

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年Meta來自詐騙、賭博及色情內容的中國廣告收入逾30億美元，受害者遍及全球。(美聯社)
去年Meta來自詐騙、賭博及色情內容的中國廣告收入逾30億美元，受害者遍及全球。(美聯社)

路透報導，去年Meta來自詐騙、賭博及色情內容的中國廣告收入逾30億美元，中國占Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重約達25%，受害者遍及全球。Meta雖了解這些濫用行為，卻對可能危害自身營收的修正措施裹足不前。Meta執行長查克柏格甚至下令，遣散負責中國市場的反詐團隊，同時解除中國新廣告代理商加入平台的凍結措施。

臉書(Facebook)母公司Meta不得不面對殘酷事實：中國廣告客戶正在欺騙全球的臉書、Instagram以及WhatsApp使用者。

中國政府雖禁止民眾使用Meta旗下社群媒體平台，但允許中國企業利用這些平台向海外消費者投放廣告。Meta的中國廣告業務因此蓬勃發展，2024年廣告收入最後超過180億美元，占全球廣告營收比重逾10%。

路透引用其取得的Meta內部文件報導，Meta計算後發現其中超過30億美元(約占19%)來自詐騙、非法賭博、色情以及其他被禁止內容的廣告。

這些文件是過去四年內Meta財務、遊說、工程和安全等部門製作的內部資料，之前未曾公開。這些資料揭露Meta在這段期間努力了解自家平台的濫用行為規模，卻對可能危害自身業務與營收的修正措施裹足不前。

文件顯示，Meta認為中國占全球Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重約達25%。

根據報導，Meta平台詐騙受害者遍及全球，包括購買假冒保健食品的台灣消費者，以及被騙光積蓄的美國和加拿大投資人。Meta員工在2024年4月遞交安全營運主管一份簡報，示警說「我們需要大規模投資以減少日漸嚴重的傷害」。

Meta為此成立反詐小組，進一步監控來自中國的詐騙以及違反平台政策的活動。Meta加強執法後，2024下半年來自中國的問題廣告占廣告收入比重從19%降至9%。

不過，Meta去年底一份文件提到：「基於誠信策略(Integrity Strategy)轉向和執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)後續指示，中國廣告稽查團隊被要求暫停工作。」路透無法得知查克柏格具體參與細節或者策略轉向所指為何。

文件顯示查克柏格下達指令後，Meta遣散負責中國市場的反詐團隊，同時解除中國新廣告代理商加入平台的凍結措施。另一份文件顯示，Meta還擱置了其他原本經內部測試有效的反詐措施，但未說明細節。

Meta 詐騙 查克柏格

上一則

掃地機器人始祖「iRobot」破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

下一則

川普對等關稅有效嗎？台輸美商品僅23%被課稅 主要貿易夥伴中最低

延伸閱讀

路透：Meta為守住逾30億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

路透：Meta為守住逾30億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗
Meta擬撤資 台事實查核中心董座：努力募款因應財務挑戰

Meta擬撤資 台事實查核中心董座：努力募款因應財務挑戰
時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜
日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

熱門新聞

美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條