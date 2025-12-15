我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

川普新國安戰略 日方憂心不同調

編譯茅毅／綜合報導
日本產經新聞13日報導，川普政府4日公布國家安全戰略(NSS)後，內容和日方步調有明顯不一致之處，且雖提到嚇阻台灣相關衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，卻未點名中國。相關內容令日本外務省官員感到擔心。

日本政府正針對最新版NSS進行分析。發現其中有些和日方的步調有明顯不一致之處，例如未提及北韓研發核武及彈道飛彈；另雖提及保持軍事優勢，是嚇阻台灣相關衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，卻未點名中國。

日本外務省幹部坦言，對此感到擔心。尤其川普總統10月南韓釜山「川習會」前，突在自創社媒真實社群發文提到「兩國集團」(G2)，對中國做出和解與和睦相處姿態，在日本政府內部引發不安，近兩個月來仍未消除。

儘管最新版NSS寫道，印太是經濟及地緣政治競爭的舞台，為了美國的繁榮，有必要在該地區的競爭中獲勝。有日本政府高官據此主張，這就是美國目前重視保護從日本九州外海、沖繩、台灣至菲律賓的「第一島鏈」例證。

然而上述外務省幹部表示，具盟邦關係的美日兩國向來在制定重大安全政策時，會就彼此在這些政策中「扮演的角色、擔負的任務與擁有的能力」(RMC)，進行仔細的磨合和磋商，但在川普政府這次敲定最新版NSS前，雙方並未充分協調。

日本 川普 北韓

拜登要送的4架死神無人機 川普改要收錢 台不買了

國會選區重畫大戰 兩黨都打公平牌

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

黎智英涉國安法 串謀勾結外國勢力、煽動罪名等3項罪成

川普文明戰爭 台須認清

川普霸凌委內瑞拉 曝真面目

