美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

編譯盧思綸／即時報導
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

紐約時報13日以「美國孤軍難以取勝」為題發表社論指出，美國智庫與政策圈示警，美國若單打獨鬥，已難以追上中國飛速成長的工業產能，在稀土、鋼鐵、造船與電力等方面均遠遠落後中國，而這種產能正直接轉化為軍事實力。不過，專家指出，中國並非無敵，美國若能與日本、南韓、加拿大、澳洲歐盟等盟友深化合作，仍有能力在製造與軍事基礎上與中國抗衡。

社論指出，有能力製造最多產品的國家，諸如鋼鐵、飛機、飛彈與晶片，將在一場長期戰爭中勝出，因為工業產能能直接轉化為軍事實力。美國曾經是全球工業超級強權，如今僅占全球製造業的17%，反觀中國則掌握28%製造產值，而且領先優勢仍在擴大。

在軍工領域，中國取得先進武器系統與裝備的速度，估計是美國的5到6倍；單是一座中國造船廠的產能，就超過全美所有造船商的總和，凸顯工業規模在軍事競爭中的重要性。

紐時以戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）為例，說明工業產能如何直接影響軍事持久力。戰斧是美軍最重要的遠程精準打擊武器之一，射程超過1000英里，能攜帶重達1000磅的炸藥，施放誤差範圍僅幾英尺；今年6月，美軍曾發射30枚戰斧飛彈摧毀伊朗部分核設施，且未讓任何一名美軍士兵置於危險之中。

但是在長期戰爭情境下，美國恐因產能不足而耗盡戰斧庫存，甚至無法支援盟友。紐時指出，為了解決問題，美國曾接近與日本達成共同生產戰斧飛彈的協議，以擴大產能，但計畫最終因美方內部對海外生產與技術外流的疑慮而停擺；接著在川普政府對日本貿易談判中，卻聚焦稻米出口，而非軍事生產。

歷史上，新興工業強權在軍事上超越既有強權，往往導向重大衝突；而美國如今可能陷入與19世紀末英國、20世紀德國及日本的相似處境，遭到崛起中軍事強權超越。文章指出，中國近年操弄國際貿易、對周邊國家態度轉趨強硬，並加速擴軍，使建立可信嚇阻更顯迫切。

然而，紐時強調「中國並非不可戰勝」。根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資料，自2004年以來，中國在全球製造業的占比增加逾3倍，但同時也面臨人口老化、房市下滑與貪腐等結構性問題。

分析認為，關鍵不在於美國是否能獨自超越中國，而在於能否重塑同盟模式。若將美國與其主要盟友的製造能量合併計算，包括日本、南韓、加拿大、澳洲及歐盟，整體工業產能仍可與中國匹敵，並支持軍事與科技競爭。

在飛彈、雷達與電動馬達所需的稀土產量，以及關鍵軍工原料鋼鐵等領域，中國的工業規模明顯超越美國及其盟友的總和。在造船能力上，中國同樣占據結構性優勢；即使納入盟友，美國也僅能略為拉近差距，仍難以追平。在支撐軍事製造的電力供應方面，美國若與盟友合計，整體發電能力則可與中國抗衡。

近年來，部分盟友已開始調整政策。日本宣布將國防支出提高至GDP的2%，歐洲國家在俄烏戰爭衝擊下，也承諾未來數年大幅增加軍費，顯示盟友逐漸「不再搭便車」。

專家指出，未來的同盟不應只限於軍事合作，還必須涵蓋製造、科技與供應鏈層面，才能在長期競爭中制衡中國。對美國而言，能否修復並強化這類跨區域聯盟，將直接影響其在21世紀的戰略地位。

