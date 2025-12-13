反制中國 川普組6國聯盟簽「矽土和平」宣言

美國聯合盟國提出稀土和平宣言，擬打破中國壟斷稀土的局面，建立有利自己的科技供應鏈。圖為川普總統(右)10月20日與澳洲總理艾班尼斯會面簽署稀土協議。(路透)

川普 政府12日發表並簽署「矽土和平」（Pax Silica）宣言，與亞洲及大洋洲的新加坡、澳洲、日本和南韓，和中東的以色列等國組成聯盟，旨在打造安全繁榮與以創新驅動的矽供應鏈，其領域涵蓋稀土、先進製程、半導體及人工智慧（AI ）基礎設施等。

壓制中國AI崛起 涵蓋半導體

該聯盟名稱出自拉丁文的和平（pax）及AI不可或缺的關鍵材料矽（silicon）。根據美國政治新聞網Politico及法新社11日報導，該聯盟旨在反制中國對稀土近乎壟斷的掌控，並壓制中國崛起為AI和其他科技領域的中心。

川普政府也正尋求其他國家加入該聯盟，但並未對此詳述。中國在日新月異的AI領域資源競賽中，已迅速握有主導地位，並開採約七成的稀土關鍵礦物。而1月回任的美國總統川普本周才改口稱，將允許美國輝達出口AI晶片H200至中國。

國務院經濟成長、能源與環境事務次卿海柏格(Jacob Helberg)說，該宣言將替各國共同研發、生產和發展基礎設施鋪路，有意與中國的「一帶一路」基礎設施倡議競爭；他還說，「我們相信，此一集會與組織都至關重要，因全球體系正從及時生產轉為戰略結盟」。

海柏格補充說，矽土和平最後將確保這些國家能可靠獲得決定AI競爭力的投入要素及基礎設施。他曾任美國矽谷的大數據分析公司「帕蘭泰爾技術」顧問。

國務院11日聲明，矽土和平聯盟旨在降低被迫依賴中國、確保對AI的核心材料及能力，還有志同道合、同一陣線的國家得以大規模發展與部署變革性技術。該聲明強調，矽土和平屬新型態的國際組織及夥伴關係，旨在團結擁有全球最先進科技公司的國家，以釋放AI新時代的經濟潛力。

Pax Silica酒會 俞大㵢與會

國務院11日晚間先舉辦Pax Silica峰會開幕酒會，副國務卿藍道到場致詞。據悉中華民國駐美代表俞大㵢也與會。也參與這場華府供應鏈盛會，但尚未正式加入矽土和平的國家，包含中東的阿拉伯聯合大公國、北美的加拿大及歐洲的荷蘭，與以機構身分參與的歐盟。

海柏格表示，這是一項旨在維護經濟安全聯盟的產業政策，它將改變遊戲規則，因為目前還沒有任何組織能夠讓我們聚在一起討論人工智慧經濟以及如何在人工智慧領域與中國競爭。

海柏格表示，川普政府的目標是將聯盟從最初簽署宣言的五個國家擴大到包括更多擁有礦產、技術和製造業資源的盟友和夥伴。