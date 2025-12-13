我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

反制中國 川普組6國聯盟簽「矽土和平」宣言

記者陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
美國聯合盟國提出稀土和平宣言，擬打破中國壟斷稀土的局面，建立有利自己的科技供應鏈。圖為川普總統(右)10月20日與澳洲總理艾班尼斯會面簽署稀土協議。(路透)
美國聯合盟國提出稀土和平宣言，擬打破中國壟斷稀土的局面，建立有利自己的科技供應鏈。圖為川普總統(右)10月20日與澳洲總理艾班尼斯會面簽署稀土協議。(路透)

川普政府12日發表並簽署「矽土和平」（Pax Silica）宣言，與亞洲及大洋洲的新加坡、澳洲、日本和南韓，和中東的以色列等國組成聯盟，旨在打造安全繁榮與以創新驅動的矽供應鏈，其領域涵蓋稀土、先進製程、半導體及人工智慧（AI）基礎設施等。

壓制中國AI崛起 涵蓋半導體

該聯盟名稱出自拉丁文的和平（pax）及AI不可或缺的關鍵材料矽（silicon）。根據美國政治新聞網Politico及法新社11日報導，該聯盟旨在反制中國對稀土近乎壟斷的掌控，並壓制中國崛起為AI和其他科技領域的中心。

川普政府也正尋求其他國家加入該聯盟，但並未對此詳述。中國在日新月異的AI領域資源競賽中，已迅速握有主導地位，並開採約七成的稀土關鍵礦物。而1月回任的美國總統川普本周才改口稱，將允許美國輝達出口AI晶片H200至中國。

國務院：意與一帶一路競爭

國務院經濟成長、能源與環境事務次卿海柏格(Jacob Helberg)說，該宣言將替各國共同研發、生產和發展基礎設施鋪路，有意與中國的「一帶一路」基礎設施倡議競爭；他還說，「我們相信，此一集會與組織都至關重要，因全球體系正從及時生產轉為戰略結盟」。

海柏格補充說，矽土和平最後將確保這些國家能可靠獲得決定AI競爭力的投入要素及基礎設施。他曾任美國矽谷的大數據分析公司「帕蘭泰爾技術」顧問。

國務院11日聲明，矽土和平聯盟旨在降低被迫依賴中國、確保對AI的核心材料及能力，還有志同道合、同一陣線的國家得以大規模發展與部署變革性技術。該聲明強調，矽土和平屬新型態的國際組織及夥伴關係，旨在團結擁有全球最先進科技公司的國家，以釋放AI新時代的經濟潛力。

Pax Silica酒會 俞大㵢與會

國務院11日晚間先舉辦Pax Silica峰會開幕酒會，副國務卿藍道到場致詞。據悉中華民國駐美代表俞大㵢也與會。也參與這場華府供應鏈盛會，但尚未正式加入矽土和平的國家，包含中東的阿拉伯聯合大公國、北美的加拿大及歐洲的荷蘭，與以機構身分參與的歐盟。

海柏格表示，這是一項旨在維護經濟安全聯盟的產業政策，它將改變遊戲規則，因為目前還沒有任何組織能夠讓我們聚在一起討論人工智慧經濟以及如何在人工智慧領域與中國競爭。

海柏格表示，川普政府的目標是將聯盟從最初簽署宣言的五個國家擴大到包括更多擁有礦產、技術和製造業資源的盟友和夥伴。

AI 國務院 川普

上一則

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

下一則

新版國防授權法案 要求公開揭露中共高層財富狀況

延伸閱讀

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」
川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」
「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡
川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷