擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學(Georgetown University)教授麥艾文(Evan Medeiros)4日表示，他對川普 政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動都會造成很大的影響，也正中北京下懷；麥艾文也說，台灣此刻需要來自美國更多的保證。

前國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福(Randall Schriver)則指出，川普政府現在仍有不少對中鷹派，但真正能決定對中政策的人只有川普總統。

喬治城大學4日以「中日關係和對美國的意義」為題舉辦講座，邀請學者專家討論。

針對川普日前簽署「台灣保證實施法案」，薛瑞福表示，這展現出美國對台政策的延續，並對川普政府的對台政策抱持樂觀，指川普在第一任總統任內，對台軍售 創紀錄，認為川普政府在提供台灣安全援助上是可靠的。

不過麥艾文則相對悲觀，指川普政府在過去11個月來，延後了賴清德總統過境美國，並在很長的等待之後給出台灣規模不大的軍售案，且內容多來自美軍現行的庫存，而非重型、貴重、複雜的武器；麥艾文也指出，川普政府還將美台之間的關鍵的軍事對話從華盛頓移動到阿拉斯加，「在美國，沒有比阿拉斯加離華府更遠的地方了」；麥艾文表示，任何人站在台灣的立場，都有理由感到非常非常焦慮。

麥艾文也表示，北京方面還對川普政府抱有期待，認為川普政府可能會修改用字，從「不支持台獨」到「反對台獨」，甚至從「支持和平解決」到「支持和平統一」；麥艾文表示，川普政府的資深官員曾在私下對話中表達他們確實在某種程度上有探索這些可能性，但認為嚇阻更為重要，那是川普政府所堅持的，不過麥艾文提醒說，這些用字的背後都有很深厚的意義，也是美國承諾的重要象徵。

麥艾文說，美國政策的修改將帶來很大的影響，也正中北京下懷，指中國的核心戰略就是要在美台之間挑撥離間，認為中國企圖宣傳美國不會協防台灣；麥艾文表示，他非常焦慮川普政府會如何對待台灣。

此外，日本 新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張，不過美方挺日發言卻相對安靜，薛瑞福稱，川普希望與中國達成貿易協議可能是原因之一。

薛瑞福也認為說，川普政府當中還是有很多對中鷹派，但他認為，川普政府現在沒有人會對中國採取行動、沒有人會評論中國，唯一可以決定對中政策的人只有川普；薛瑞福認為說，除非川普釋出非常明顯的訊號，沒有任何內閣成員和部長敢在中國議題上發聲。