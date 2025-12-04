若中侵台 美民調：60%支持美軍協防台 79%挺承認台獨

美國一項國安調查顯示，如果中國入侵台灣，60%美國民眾支持派美軍保衛台灣。圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。（取材自美國第七艦隊臉書）

美國一項國安調查顯示，如果中國入侵台灣，多數美國民眾支持派美軍保衛台灣。調查發現，60%的美國民眾會支持在中國入侵的情況下，派遣美軍協防台灣。

這項調查是非營利組織「雷根研究所」每年所進行，衡量美國人對各項國防與外交政策議題的看法。

超過四分之三的受訪者表示，美軍捍衛台灣抵抗中國的侵略是很重要的。在立場為共和黨 人士受訪者中，這比率達81%；在立場為民主黨 的受訪者中，比率則達78%。

如果中國入侵台灣，美國民眾對多種回應選項的支持度都有所提升：79%的人支持正式承認台灣獨立（較去年 73%上升）；74%支持對中國實施制裁（去年為66%）；71%支持向台灣提供更多軍事裝備（去年為56%）；且有70%支持將美軍部署到該地區（去年為58%）。

美國國防部 國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在參議院確認程序中表示，台灣若落入中國之手「將是美國利益的一場災難」，且台灣政府必須提高國防支出以嚇阻北京。

柯伯吉是對中強硬派，也曾在川普第一任期於國防部任職。他在回覆委員會問題時表示，「從台灣的觀點來看，軍事平衡已急遽惡化」，因此台灣「應該大幅提升其防禦能力，重點在於阻止入侵並挺過封鎖。」

雷根研究所委託調查業者Beacon Research與Shaw & Co. Research進行調查，時間為10月23日至11月3日，共訪問2507名美國成年人。結果的估計誤差範圍約為正負2個百分點。