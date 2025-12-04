我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

台積電效應 華航台北、鳳凰城兩地直飛首航

記者黃淑惠／綜合報導
美台半導體「空中走廊」開通，華航成為首航鳳凰城的第一家亞洲航空業者。(記者黃淑惠／攝影)
美台半導體「空中走廊」開通，華航成為首航鳳凰城的第一家亞洲航空業者。(記者黃淑惠／攝影)

美台半導體「空中走廊」開通，中華航空先飛。在台積電公司大舉布局美國後，台灣的航空公司陸續規畫投入「台美半導體人流、物流空中走廊」，華航3日首航亞利桑納州鳳凰城，成為亞洲第一家直飛該城市的航空業者。

華航後發先至，搶先開通台北—鳳凰城航線，不僅補齊台美航線的重要拼圖，也為亞洲開啟直達鳳凰城的新頁。

華航董事長高星潢表示，華航深耕北美市場已逾半世紀，因應台積電赴美設廠及周邊客貨需求激增，3日首航班機全滿。鳳凰城成為華航北美第七個直航客運航點，使華航北美航網再下一城。

北美市場將成為華航明年營運成長的主要動能，未來每周將提供40班往返航班。

近年在「讓美國再次偉大」政策拉動下，美國商機陸續釋出，各產業紛紛加碼北美投資，帶動人流與物流需求快速擴張。亞洲旅客經由各樞紐轉機前往北美、中南美者明顯攀升，東南亞旅客轉機至北美的占比已達65%。

華航與台灣的長榮航與星宇航空均積極布局北美市場。其中，長榮航自10月3日起直飛達拉斯，成為亞洲唯一同時飛往德州兩地的業者；華航於12月3日開航鳳凰城，為亞洲首家直飛該城市的航空公司；星宇航空則規畫於2026年1月15日開航鳳凰城。

台北—鳳凰城航線開通，高星潢親自搭乘首航班機，台灣交通部長陳世凱及美國在台協會台北處長谷立言亦出席登機門活動。直航飛行時間僅約12小時，比轉機省下近六小時旅程。

高星潢指出，新航線以A350-900新世代客機執飛，鳳凰城身為美國西南重要門戶，是多數轉機行程必經點，可為商務與觀光旅客提供更彈性的選擇。

華航將提供每周三班台北—鳳凰城直飛航班，除滿足台灣與美國西南地區商務、旅遊需求，也能善用桃園機場轉機優勢，銜接華航在東南亞與東北亞的航網。

中華航空12月3日開闢台北直航鳳凰城新航線，為美國版圖再添生力軍。(圖／華航提供...
中華航空12月3日開闢台北直航鳳凰城新航線，為美國版圖再添生力軍。(圖／華航提供)

華航 東南亞 台積電

上一則

黃仁勳受訪稱Nvidia是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

下一則

促美「再工業化」 黃仁勳：台灣提供關鍵助力 應受肯定

延伸閱讀

大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%

大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%
鳳凰城最濕潤秋季 雨量創新高

鳳凰城最濕潤秋季 雨量創新高
救世軍鳳凰城提供數千份感恩節餐點 弱勢家庭受惠

救世軍鳳凰城提供數千份感恩節餐點 弱勢家庭受惠
迎接鳳凰城直飛航線 華航推出機捷彩繪列車

迎接鳳凰城直飛航線 華航推出機捷彩繪列車

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人