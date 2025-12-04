台積電效應 華航台北、鳳凰城兩地直飛首航

美台半導體「空中走廊」開通，華航成為首航鳳凰城的第一家亞洲航空業者。(記者黃淑惠／攝影)

美台半導體「空中走廊」開通，中華航 空先飛。在台積電 公司大舉布局美國後，台灣的航空公司陸續規畫投入「台美半導體人流、物流空中走廊」，華航3日首航亞利桑納州鳳凰城，成為亞洲第一家直飛該城市的航空業者。

華航後發先至，搶先開通台北—鳳凰城航線，不僅補齊台美航線的重要拼圖，也為亞洲開啟直達鳳凰城的新頁。

華航董事長高星潢表示，華航深耕北美市場已逾半世紀，因應台積電赴美設廠及周邊客貨需求激增，3日首航班機全滿。鳳凰城成為華航北美第七個直航客運航點，使華航北美航網再下一城。

北美市場將成為華航明年營運成長的主要動能，未來每周將提供40班往返航班。

近年在「讓美國再次偉大」政策拉動下，美國商機陸續釋出，各產業紛紛加碼北美投資，帶動人流與物流需求快速擴張。亞洲旅客經由各樞紐轉機前往北美、中南美者明顯攀升，東南亞 旅客轉機至北美的占比已達65%。

華航與台灣的長榮航與星宇航空均積極布局北美市場。其中，長榮航自10月3日起直飛達拉斯，成為亞洲唯一同時飛往德州兩地的業者；華航於12月3日開航鳳凰城，為亞洲首家直飛該城市的航空公司；星宇航空則規畫於2026年1月15日開航鳳凰城。

台北—鳳凰城航線開通，高星潢親自搭乘首航班機，台灣交通部長陳世凱及美國在台協會台北處長谷立言亦出席登機門活動。直航飛行時間僅約12小時，比轉機省下近六小時旅程。

高星潢指出，新航線以A350-900新世代客機執飛，鳳凰城身為美國西南重要門戶，是多數轉機行程必經點，可為商務與觀光旅客提供更彈性的選擇。