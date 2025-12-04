川普簽署台灣保證實施法／分析：緊箍咒未除 美視利益展彈性

我的頻道

本報記者 張文馨
川普總統2日簽署「台灣保證實施法案」生效。圖為川普2日在白宮舉行的內閣會議上發言。(路透)
川普總統2日簽署「台灣保證實施法案」生效。圖為川普2日在白宮舉行的內閣會議上發言。(路透)

川普總統簽署法案，要求國務院定期檢視對台交往準則，從2019年的「台灣保證法」(Taiwan Assurance Act)走到2025年的台灣保證實施法(Taiwan Assurance Implementation Act)，「對台交往準則」的文件多數時間都存在美國國務院內部，即便一度取消，也無法完全解除官方交流的緊箍咒，沒能實現美台互動大爆發。

國務院的不公開備忘錄「對台交往準則」，為美台交流設立規則與限制，包含禁止美國政府官網展示台灣的主權象徵、禁止美台高層接觸，禁止美方官員參與在雙橡園舉辦的國慶酒會等；2019年起，在友台國會議員的努力下，通過法案並致函國務卿，要求國務院檢討對台交往準則，讓該備忘錄的討論檯面化。

直到2021年1月9日，川普政府準備將政權交接給拜登前，時任國務卿龐培歐透過一紙聲明，解除美台交往限制。他當時說法是，「國務院制定規範外交等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制，這些行動是單方面想安撫北京，不會再如此。」

問題在解禁時機很敏感。恰逢美國政權輪替，且龐培歐的聲明寫的是台美雙方所有互動，事無鉅細，都必須經由美國在台協會，美國官員不清楚如何解讀，有些部會乾脆更謹慎，封殺了過去可做不可說空間；拜登時期國務院要恢復對台交往準則時就說，這項決定實際阻礙了美國與台灣的非官方往來。

同年4月9日，時任國務卿布林肯恢復三個月前被視為無效的交往準則，根據現實狀況調整，回應台灣對官署洽公等事的關切，除涵蓋放寬交往限制精神，更鼓勵美國行政部門與我互動，台灣駐美官員偷偷鬆口氣。

無論是取消或恢復，國務院從未公布交往準則，且美台往來既有規範，也有默契，在最新交往準則公布前，台灣官員到國務院拜會已有慣例，雙方維持不公開默契，讓往來在低調中持續累積。

另外，根本沒有在美台交往準則上的限制是「五長(正副總統、行政院長、外交部長和國防部長)不訪問華府」，無論是龐培歐或是布林肯時代，都未真正實現，最接近的一次是在拜登政府時代，2023年2月21日時任外交部長吳釗燮陪同國安會秘書長顧立雄到大華府的「在台協會」(AIT)華盛頓總部，參與台美特殊管道會談。

種種案例顯示，美台「非官方關係」始終基於現實需要彈性展現，只要符合美國利益，雙方合作和往來可能性就大增；若是華府憂心，哪怕沒有限制也不會實現。

