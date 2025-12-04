川普簽字 「台灣保證實施法案」生效 國務院須每5年定期檢視

川普總統2日簽署「台灣保證實施法案」生效。圖為川普2日在白宮舉行的內閣會議上聆聽閣員報告。(美聯社)

白宮表示，川普 總統2日簽署「台灣保證實施法案」，這項法案強制國務院 審查美國與台灣交往的指導方針。法案要求國務院至少每五年須檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。法案已於5月在眾院過關，11日18日經參院無異議通過，送交川普簽字生效。

「台灣保證實施法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)由共和黨聯邦眾議員 華格納(Ann Wagner，密蘇里州)、已故民主黨眾議員康諾里(Gerry Connolly，麻州)、民主黨眾議員劉雲平(Ted Lieu，加州)今年2月共同提出，5月經眾院無異議通過。參院隨後也在11月18日通過這項法案，要求國務院尋找機會解除美台交往仍存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

美國與中華民國自1979年斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。「台灣保證實施法案」的核心精神在於打破這些限制。

國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院須至少每五年審查一次，並向國會提交報告。

根據法案，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。