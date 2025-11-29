我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

路透：北京寄望2028台美大選有利和統 台北受威脅或減

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左)與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行峰會。(路透)
川普總統(左)與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行峰會。(路透)

路透專欄作家艾普斯(Peter Apps)撰文說，美國官員一再示警，中國2027年將完成武統台灣的準備，但隨著北京寄望2028年台美大選產生有利於「和平統一」的條件，台北面臨的武統威脅或將減緩。

為路透專門撰寫世界安全事務的艾普斯指出，自2020年代初以來，美國官員一再示警，中國國家主席習近平已下令中國軍方在2027年做好攻台準備；儘管中國官員試圖淡化這類揣測。

對台灣與西方而言，目前至少有個好消息：針對2027年的擔憂似乎正在緩和。

雖然北京持續對台灣施加軍事壓力，但密切關注台海局勢人士指出，短期內中國戰略規畫者似乎更關注2028年台灣與美國大選

部分原因在於台灣在野國民黨10月選出新的主席鄭麗文，她是由黨內選出、獲授權推動更傾中立場的領袖。

如果在2028年台灣大選中，國民黨擊敗了執政的民進黨，這可能為中國一向聲稱希望的「和平統一」打開機會之窗。

至少，這樣的政治動態讓北京在未來可能的對抗前，多爭取了幾年武裝準備的時間—而2028年的美國大選也可能帶來一位更傾向孤立主義的總統，例如范斯(JD Vance)，使中國在台灣及更廣泛的太平洋地區擁有更大的操作空間。

艾普斯認為，這些不安情緒已促使日本加緊示警稱，一旦台海開戰，日本可能從戰爭一開始就採取行動，甚至可能在美國沒有出手的情況下也會如此。日本擔心，一旦北京奪取台灣，自身可能會被中國從台灣附近封鎖。

與此相對，近幾周來歐洲對爆發更大規模戰爭的憂慮顯著升高。大量示警指出，一旦美國促成的對烏克蘭和平協議達成後，尤其是若條件主要有利於俄羅斯，俄羅斯可能就敢在短短一年內攻擊至少一個北約(NATO)波羅的海成員國。

歐洲各國對自己是否有能力單獨對抗俄羅斯已經十分憂心，不論是為保衛波羅的海國家或波蘭，或是為回應俄羅斯對烏克蘭的新一輪攻擊。

這使得美國與主要盟國試圖迅速擴充軍備，然而在中國掌握了許多關鍵原物料或零組件供應鏈重要地位的情況之下，美國與盟國的努力變得更加複雜。

一旦與美國或其他敵國爆發重大戰爭，這些資源可能支撐中國本已龐大的軍工產業—但或許更重要的是，若中國突然切斷對西方的這類供應，將迅速讓任何衝突對北京的對手更加艱難。

若台灣遭到攻擊—台灣按某些衡量方式占全球最高性能微晶片供應量的九成—將對西方供應鏈造成另一重打擊。

俄羅斯 日本 美國大選

上一則

防長令格殺勿論 美軍開火炸死運毒船生還者 學者：構成戰爭罪

延伸閱讀

路透專欄作家：北京觀望2028台美大選 武統威脅或減

路透專欄作家：北京觀望2028台美大選 武統威脅或減
婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎

婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎
范斯夫人婚變? 反駁幫3娃洗澡忘戴婚戒

范斯夫人婚變? 反駁幫3娃洗澡忘戴婚戒
川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗