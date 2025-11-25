川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美中關係示意圖。（美聯社）
美中關係示意圖。（美聯社）

「外交事務」（Foreign Affairs）25日刊登前白宮國安會中國事務主任席恩（Jonathan Czin）的專文，席恩表示，在美國總統川普的第二任期，中國在各方面都比一年前更好，指中國國家主席習近平不但讓川普承諾在2026年見面，還在台灣和出口管制等議題上取得美國的讓步。

現任華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員的席恩以「習近平如何玩弄川普」為題在外交事務上撰文，指川普上任後雖然承諾要對中國展開經濟上的連發射擊，但北京過去一年來卻在外交上享受到非常強健的一年。

席恩表示，川普政府擴大與北京的貿易戰，聲稱要透過與其他國家的貿易談判來對中國施壓，但中國卻沒有因此遭到國際孤立，且中國也沒有在美國的威脅之下屈服。

席恩說，在反應美國的政策之後，中國在南韓川習會之前，透過稀土的出口控管展開攻勢；美國雖然勸誡中國，要求中國做出經濟的結構性改革，習近平卻對中國的工業科技經濟野心加注，提出在分析師眼中有可能加劇全球貿易不平衡的下一個五年計畫，擴大中國在全球生產製造的占比。

席恩表示，面對川普的關稅政策，許多國家加緊坐上談判桌，中國卻選擇堅守陣地，席恩認為，中國沒有因此受傷，反倒獲利，習近平不但取得川普在2026年多次會面的承諾，也讓美國在台灣和出口控管等有爭議的議題上做出讓步。

席恩表示，從各方面來看，中國在外交、戰略和科技上都比一年前更好，反倒是川普政府的對中策略，從企圖用關稅打擊中國，到透過一系列的讓步來緩和中國，只取得一點點的成果。

席恩表示，美國看起來愈來愈沒有能力來安撫或嚇阻中國；中國官員也學到川普政府不會貫徹執行其承諾和威脅。

席恩認為說，中國做出反擊而非投降的決定反映出習近平與川普的很重要的不同；席恩表示，不像川普把交易談判視為政治身分的核心，習近平對達成「大型交易」（grand bargain）不感興趣，北京反之提出相對邊緣的商業談判，一邊敷衍川普，一邊避開美國在困難議題上所給予的壓力。

席恩表示，北京已經平安度過來自華府的猛攻，白宮令人困惑的中國政策，恐陷美國製糟糕的境地；席恩認為，經過一年的誇張言行，並沒有為美國帶來實質的獲利。

