「扼住中國巨龍的鎖」美學者：未來數月是美台關鍵期

川普總統二任迄今一直避免明確表態如果中國入侵台灣美國是否做出軍事干預，不同於前任拜登總統的明確立場。(路透)

彭博24日刊登約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授白蘭斯(Hal Brands)以「台灣已走到臨界點」為題的專欄，提到在北京加大對台施壓力道、華府可靠度備受質疑下，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵，將決定美台關係在未來幾年的韌性。

白蘭斯說，近期在台北和政府官員、政治人物及分析家會面後，明顯感受到美台關係正走向重要的轉折點，未來可能促成更堅實的合作，也可能陷入破壞性的危機；這一年來美國政策反覆，使高度仰賴美國安全承諾的台灣出現不確定與焦慮，台灣內部也在最需要團結之際陷入政治對立。

他提醒，這些變化交織一系列複雜議題，包括貿易、國防支出、美國總統川普 與中國的談判等。若無法在未來數月穩住雙邊關係，台灣生存與美國的印太戰略地位恐面臨風險，台灣的重要性並不限於民主成就或半導體產能，核心價值仍在地緣戰略。

白蘭斯說，對北京而言，台灣不只是歷史遺留問題，更是戰略支點，他引述一位中國分析家的觀點稱，美國支持下的台灣就如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」。

白蘭斯強調，台灣既是科技供應鏈與第一島鏈的錨點，也是串連美國在西太平洋盟友體系中南北軸心的要角；未來幾個月將決定未來幾年美台關係能有多強健，也將深刻影響西太平洋長期安全架構。

白蘭斯也說，台灣內部的政治對立也正削弱因應危機能力，若美台持續互失信任，北京則加大施壓，恐形成惡性循環，使長期風險急遽上升。

台灣位於東海及南海之間，控制中國海岸線的進出通道，也位在太平洋第一島鏈的中間位置。白蘭斯指出，台灣若在「友善國家」之中，可串聯成一條遏制中國海上力量的警戒線；但若落入中國手中，可能被用來威脅菲律賓和日本，並破壞美國在西太平洋的安全體系。

對北京而言，台灣是統治中國海岸線重要水域，也是將勢力範圍伸入太平洋的關鍵。曾有中國分析家說，台灣若有美國支持，就如同「套在巨龍頸上的鎖」。

他在文中指出，北京已制定多管齊下的奪台戰略。 中國也企圖影響台灣民意，以源源不絕的網攻、假訊息與政治干預擾亂台灣社會，還曾切斷台灣聯外的海底電纜。

白蘭斯指出， 川普2.0則是積極面與消極面並存。從積極面來看，川普2.0的五角大廈已努力讓美國的彈藥生產更接近戰時狀態，並整頓可能阻礙美國備戰太平洋的官僚惰性。國防部副部長柯伯吉(Elbridge Colby)長期主張應著重於嚇阻中國入侵。

川普也延續拜登時代的重要政策，包括澳英美(AUKUS)夥伴關係，並尋找菲律賓至太平洋中部的新基地位置。白蘭斯認為，川普敦促盟友更認真看待本國國防是正確的，但他的某些行動也明顯導致台灣內部的焦慮感升高。

白蘭斯提到 ，川普的對中政策令台灣人不安。為避免破壞美中貿易談判，川普政府勸阻賴清德訪美，也暫停部分對台軍售(直到本月才批准川普2.0首批軍售)，還將美台非官方的國防會談降級。上月「川習會」未談及台灣，台灣人終於鬆了一口氣，但也突顯川普的政策令台灣人多麼不安。

白蘭斯指出，部分美方人士曾不滿賴清德應對北京的言論風格，近期賴總統也有所收斂。未來一年間，如果美中貿易休戰因競爭升級而瓦解，美國將出現更鷹派的氛圍，也可能再度提升對台支持。然而，情況也可能因為台灣內部有中國支持者而惡化。

白蘭斯提到，由於台灣政局過於對立，恐怕無法達成「這座島嶼最需要的成果」；國民黨 與號稱「第三勢力」的民眾黨掌握立法院多數，經常阻撓政府政策，朝野相互攻訐的怒火「簡直更勝於面對外敵」。

文中提及，國民黨新任黨主席鄭麗文已多次抨擊國防支出過高，並批評民進黨迎合川普。白蘭斯提到，鄭麗文屬於國民黨內最親中的派系，倡議與習近平 直接對話，初步分析顯示，她上月意外勝選黨主席，中國假訊息可能有助攻之效。

白蘭斯警告，如果特別預算受阻或被立法院大幅刪減，支持川普的「美國優先」派人士就會把台灣當作搭便車的例子，那些想找藉口不支持台灣、宣稱「若台灣自己都不積極防衛，美國就不該冒險保護它」的人將更有底氣。

白蘭斯更指出，國防特別預算若未通過，也可能使華府認為「台灣其中一個主要政黨並不認真看待國家安全」；若國民黨在2028年重奪總統大位，將製造極為不利的外交氛圍。若情勢如此發展，將使美台互信惡化，且可能形成惡性循環：美台對彼此失去信心，而中國的壓力在此同時繼續升級。

白蘭斯指出，美國方面的風險是，川普可能再次限制對台支持，以免激怒中國。其中一個可能是，川普明春訪中再與習近平會面時，中方可能要求美國從目前的「不支持」台獨更進一步，改為宣稱「反對」台獨。此外，若川普批准更多軍售或與台灣達成貿易協議，北京可能會以微妙手段收緊對稀土礦物的出口管制。

中國的目標是凍結美台關係的某些關鍵元素，並突顯川普把美台關係置於他與習近平的和解交往之下。若真如此，可能擊潰台灣對美國的信任，而中國對台壓力不會減弱，台灣可能逐步陷入習近平希望造成的士氣低落狀態。

白蘭斯強調，支持台灣不是國際慈善專案。台灣是科技供應鏈與第一島鏈的樞紐，處於美國在西太平洋聯盟體系北段與南段之間的關鍵位置。他表示，美台關係是這個「世界最重要區域」的安全基石，這段關係在未來多年會有多強韌，可能取決於未來數月的發展。