川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

記者陳湘瑾／即時報導
在川習24日晚間通話後，日本首相高市早苗（右）與川普總統也於25日上午通話。（路透）
在川習24日晚間通話後，日本首相高市早苗（右）與川普總統也於25日上午通話。（路透）

中國國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，中國旅美政治評論員鄧聿文分析，在中國官方通稿中未提及習近平是「應約」與川普通話，因此這通電話應是習近平主動致電，要求美國管束日本，否則中國就會採取某種軍事動作，把美國牽連進去。

根據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

在川習通話後，鄧聿文在其社群平台X上發文點出，中方新聞稿沒提「應約」，顯見是習繼平主動打的，目的只有一個，中日最近的台灣有事摩擦。

他續指，習近平主動致電川普，白話來說就是「要川普管管他那個小妹，把話收回」，如果川普不管，中國下一就會採取某種軍事動作，把美國牽連進去。

鄧聿文認為，習近平其實就是要告知川普，高市早苗那番話的嚴峻性。川普應該聽懂了，因為以川普的性格，他肯定不願因為在高市早苗挑起事端後把美國牽連進同中國的軍事衝突。

後續，針對環球網援引日本富士新聞網獨家報導，川普與高市早苗將於11月25日通話，日本政府正為此做協調。鄧聿文再發文表示，在習近平主動致電川普後，川普主動和高市早苗通話，基本證實之前的判斷，習近平要川普約束高市早苗，否則中國將出重手。

鄧聿文並指出，川普是否會要高市早苗收回那句表態，給日本多大的壓力，明天就見分曉。

