避誤解誤判 美中完成第2次海上軍事安全諮商

記者廖士鋒／綜合報導
2024年4月3日中美海上軍事安全磋商機制檀香山會晤畫面。左為中方代表團。(取材自美國戰爭部官網)
2024年4月3日中美海上軍事安全磋商機制檀香山會晤畫面。左為中方代表團。(取材自美國戰爭部官網)

今年10月底南韓釜山川習會後，中國與美國的各領域接觸持續進行，雙方軍事部門已經完成今年第二度的海上軍事安全磋商機制工作小組會議，解放軍重申堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害其主權和安全的行為，堅決反對任何針對解放軍的侵權挑釁和抵近偵察滋擾。

據解放軍海軍微信公眾號，18日至20日兩軍在美國夏威夷舉行今年「中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議」和年度會晤。消息指，雙方「進行了坦誠、建設性交流」，主要就當前中美海空安全形勢交換意見，評估「中美海空相遇安全行為準則」年度執行情況，討論「改進中美海上軍事安全問題」的措施等。

同時，雙方一致認為，這一機制會議「有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機」。解放軍也表態「堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾」，將繼續堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。

美軍印太司令部也已證實，參與會議的部門含括美軍印太司令部、太平洋艦隊、太平洋空軍和海岸防衛隊的軍方官員，會議「旨在促進相關人員之間的討論，重點是降低不安全和不專業行為的風險」。但雙方都未具體提及參與層級和名單。

中方的聲明稱，工作小組將於2026年舉行後續會議，但沒有說明舉行日期與地點。

公開資料顯示，上述機制於1998年建立，2022年時任眾院議長裴洛西訪台後，作為八項反制措施之一，北京宣布取消這一機制會議，直到去年4月才告恢復。這是今年第二度舉行，上一次是半年前於上海進行。

10月30日川習會隔天後，雙方國防部長旋於馬來西亞會談，中國防長董軍說，兩國防務部門要以實際行動落實好元首共識，「拓開一線官兵良性互動」，他並指美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；中國對侵權挑釁行為有充分實力從容應對。美國戰爭部長赫塞斯則表示，「美國無意與中國發生衝突，也不尋求政權更迭或對中華人民共和國進行遏制」。

國防部長赫格塞斯上月與董軍會晤時，對中國在南海和台灣週邊的活動表示關切。透路報導，中國一直在穩步加強在民主治理的台灣周邊的空中、海上和海警部署，並聲稱台灣是其領土的一部分。台灣當局拒絕承認中國對台灣的主權。五角大廈一直敦促中國就其軍事現代化和地區態勢加強溝通，呼籲中國提高核武建設的透明度，並與軍事指揮官進行更多戰區層級的對話。

與此同時，中共軍委副主席張又俠日前也赴俄羅斯訪問，並在20日與俄國防長別洛烏索夫會談，就加強高層交往、深化務實合作等達成共識。俄羅斯衛星通訊社指出，雙方軍事部門開始實現兩國高層達成的協議，顯著增加了海陸空聯合演習數量，俄方希望與中共規畫防務合作發展新藍圖。

