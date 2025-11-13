FBI局長：中已同意嚴管芬太尼原料

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
FBI局長巴特爾12日表示，中國已經同意停止生產與芬太尼相關的化學物品。(歐新社)
FBI局長巴特爾12日表示，中國已經同意停止生產與芬太尼相關的化學物品。(歐新社)

中國日前在川習會中承諾會強化控管芬太尼的前體化學品，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)12日指出，中國已經同意嚴管芬太尼相關的化學物品。

川普總統10月底與中國國家主席習近平在南韓會面，中方承諾會加強控管芬太尼流入美國，美國也因此調降10%的對中關稅。

根據紐約時報報導指出，中國商務部等五部門10日將13種化學品列入管制清單，今後若向美國、墨西哥和加拿大出口這些化學品，需要申請許可證，被認為是落實中國做出的承諾。

白宮12日舉行記者會，巴特爾特別出席宣布，中國已經同意嚴管用於製造的芬太尼的前體化學品。

巴特爾證實他上周訪問中國，並在中國公安部的總部與對應官員見面；巴特爾說，他訪問中國的目的就要排除芬太尼的前體(precursor)化學品，並指出，這是逾10年之後，有FBI局長再度訪問中國。

路透日前率先揭露巴特爾訪問中國，指巴特爾是與中方商討芬太尼問題以及執法合作等議題；有知情人士表示，巴特爾7日飛抵北京，停留約一天，於8日與中方官員會談；美中兩國上周均未宣布巴特爾的訪中行程。

巴特爾12日指出，他這次訪問與中方達成協議，指中國已經全面指定並列出所有13種用於製造芬太尼的前體，同時中國也同意控管7種用於製造芬太尼的化學附加物。

巴特爾表示，這些物質現在已經被禁用，指墨西哥販毒組織或世界其它任何販毒組織再也不能使用它們。

巴特爾說，這是歷史性的成就，將拯救成千上萬人的性命，並把這項成就的功勞歸功於川普。

