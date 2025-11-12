我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

記者胡玉立／綜合報導
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

川普總統10日晚間上福斯新聞節目，為他的政府將在未來兩年內發給中國留學生60萬份來美簽證的「政策急轉彎」辯護。他聲稱中國留學生對維護美國大學財務穩定非常重要，可阻止「美國一半的大學」倒閉。面對來自「讓美國再次偉大」(MAGA)運動保守派人士的強烈反對聲浪，川普說：「我比任何人都了解MAGA要什麼，MAGA希望看到美國繁榮昌盛。」

●MAGA反彈 川普：我比誰都了解MAGA要什麼

對川普堪稱友好的福斯新聞節目主持人殷格拉漢(Laura Ingraham)在訪談中質問川普，若此提議會擠掉美國在地學生入學名額，怎能算是「支持MAGA」呢？

川普辯稱，外國學生，尤其是來自中國的學生，對於維持美國大學財政穩定至關重要，若將中國學生人數減半，將嚴重損害整個教育體系，「美國一半的大學都會倒閉」。

川普同時還對法國人抨擊了一番。他說：「有外國學生來是好事，我希望和世界各國友好相處，不過，不是和法國人。」

殷格拉漢反駁道：「中國人監視我們，竊取我們的智慧財產權。」川普反問：「你認為法國人比較好嗎？」殷格拉漢回答：「是啊。」川普說：「我不太確定。我們和法國有很多問題，他們對美國產品徵收25%的稅。」

川普表示，中國學生學費遠高於美國學生；他說：「不是我想要他們，我把這件事當作一門生意來看。你不會想失去一半來自世界各地的學生，然後摧毀我們的大學體系。」

川普今年稍早的立場全然相反。當時川普政府表示，基於間諜擔憂，將「大力撤銷」中國學生簽證。但川普8月政策大轉彎，宣布擴大中國留學生簽證，未來兩年要發60萬份簽證。

英國「獨立報」(Independent)報導，這項極具爭議的宣布已分裂了MAGA支持者，動搖了川普原本牢不可破的「美國優先」基本盤。

殷格拉漢也挑明說：「很多MAGA人士對此很不滿。」川普駁斥這些批評並宣稱：「MAGA不是什麼別人的主意，我比任何人都更了解MAGA想要什麼，MAGA希望看到我們的國家繁榮昌盛。」

包括佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、川普前盟友、眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、前白宮國家安全顧問弗林(Michael Flynn)等，都公開抨擊川普的新計畫；國會也有共和黨人直言反對。

川普 中國留學生 學生簽證

上一則

減班增至6% 航空業：即使政府重開也無法立即恢復正常

下一則

眾院今表決 拚聯邦政府重啟 結束史上最久停擺

延伸閱讀

中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好

中外交官稱「斬首」高市早苗 川普避批中：我和習很好
2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先
這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩

這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣