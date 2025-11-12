開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

川普 總統10日晚間上福斯新聞節目，為他的政府將在未來兩年內發給中國留學生 60萬份來美簽證的「政策急轉彎」辯護。他聲稱中國留學生對維護美國大學財務穩定非常重要，可阻止「美國一半的大學」倒閉。面對來自「讓美國再次偉大」(MAGA)運動保守派人士的強烈反對聲浪，川普說：「我比任何人都了解MAGA要什麼，MAGA希望看到美國繁榮昌盛。」

●MAGA反彈 川普：我比誰都了解MAGA要什麼

對川普堪稱友好的福斯新聞節目主持人殷格拉漢(Laura Ingraham)在訪談中質問川普，若此提議會擠掉美國在地學生入學名額，怎能算是「支持MAGA」呢？

川普辯稱，外國學生，尤其是來自中國的學生，對於維持美國大學財政穩定至關重要，若將中國學生人數減半，將嚴重損害整個教育體系，「美國一半的大學都會倒閉」。

川普同時還對法國人抨擊了一番。他說：「有外國學生來是好事，我希望和世界各國友好相處，不過，不是和法國人。」

殷格拉漢反駁道：「中國人監視我們，竊取我們的智慧財產權。」川普反問：「你認為法國人比較好嗎？」殷格拉漢回答：「是啊。」川普說：「我不太確定。我們和法國有很多問題，他們對美國產品徵收25%的稅。」

川普表示，中國學生學費遠高於美國學生；他說：「不是我想要他們，我把這件事當作一門生意來看。你不會想失去一半來自世界各地的學生，然後摧毀我們的大學體系。」

川普今年稍早的立場全然相反。當時川普政府表示，基於間諜擔憂，將「大力撤銷」中國學生簽證 。但川普8月政策大轉彎，宣布擴大中國留學生簽證，未來兩年要發60萬份簽證。

英國「獨立報」(Independent)報導，這項極具爭議的宣布已分裂了MAGA支持者，動搖了川普原本牢不可破的「美國優先」基本盤。

殷格拉漢也挑明說：「很多MAGA人士對此很不滿。」川普駁斥這些批評並宣稱：「MAGA不是什麼別人的主意，我比任何人都更了解MAGA想要什麼，MAGA希望看到我們的國家繁榮昌盛。」

包括佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、川普前盟友、眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、前白宮國家安全顧問弗林(Michael Flynn)等，都公開抨擊川普的新計畫；國會也有共和黨人直言反對。