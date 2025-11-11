貿易停戰…美對中海運業「301調查」暫停1年 中暫緩對5美企制裁

美國10日起暫停針對中國海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。圖為一艘貨櫃船停泊在青島港口。(美聯社)

在川普 總統與中國國家主席習近平達成貿易與經濟協議後，美國貿易代表署(USTR)9日宣布，對中國海運、物流與造船業展開的「301條款」調查暫停一年，美國這段時間暫停對中國船隻收取港口費，中國同一時間也暫停對美國船隻收取類似費用。

中國商務部 10日也宣布，停止對韓華海洋株式會社五家美國相關子公司實施反制措施，為期一年。此前韓華海洋株式會社在美子公司被指協助美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全、發展利益。

美國10日起已暫停調查行動，除了暫停對中國船隻收取港口費，美國也暫停對中國岸邊起重機和其他設備課徵100%關稅的計畫。

USTR說：「許多人認為暫停收取港口費將壓低航運成本，並避免商業陷入混亂。」USTR表示，美國將根據301條款就這項調查提出的議題與中國協商，同時繼續在國內努力，持續就重振美國造船業與主要盟友及合作夥伴討論。

川普政府上月14日對中國企業擁有、營運或打造的船隻祭出新停靠費，盼藉此削弱中國「不公平」的地位，以及讓美國造船業恢復生機。中國隨後以牙還牙，對在該國港口停靠的美國相關船隻收取類似費用。

根據Descartes系統集團最新全球航運報告，隨著從中國進口的商品大減，美國10月進口的貨櫃商品比去年同期減少7.5%至231萬個20呎標準貨櫃(TEU)，和9月相比下滑0.1%。包括這次在內，過去十年美國10月貨櫃進口量低於前月次數只有兩次，顯示美國港口正面臨「商品衰退」。

根據全美零售聯盟(NRF)和Hackett Associates數據，美國11和12月進口貨櫃量預估將分別比去年同期減少14.4%及17.9%，2026年1至3月進口量也可能全面下滑。

Descartes產業策略主管伍德說，進口商正面臨「持續性的地緣政治摩擦，以及監管的變動，這些因素導致供應鏈 不確定性與複雜度加劇，因為政策轉變、情勢迅速變化」。