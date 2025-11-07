稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)

美國總統川普 7日在真實社群發文，斥責「垮掉的」紐約時報 ，以及旗下三流記者郭莉莉與皮爾森（David Pierson），「竭盡所能」想讓「我與中國國家主席習近平的『非常成功』會晤」看起來糟糕透頂，並強調川習會 「事實上是一次巨大成功」。

川普寫道，紐時完全歪曲事實，沒有報導最終結果，中國撤回稀土出口威脅，購買美國大豆及其他農產品，並同意支付關稅。他表示：「習主席是我的朋友，他為自己的國家做了正確的事，而我也為我的國家做了正確的事！」

他表示：「這對美國乃至全世界都是一場重大的勝利！對中國也是一個極好的結果，而事實是，這兩個主要強國從一開始到會談結束，都保持著極佳的關係，並就未來的對話與會晤制定具體計畫。」

川普最後再次斥責：「垮掉的紐約時報試圖把這一偉大的事件說成壞事，事實正好相反，這簡直是對新聞業的恥辱！難怪他們做得這麼糟，畢竟他們就是『假新聞』！」

川普發文並未指向哪一篇報導，但郭莉莉與皮爾森最近一次聯合發稿是在10月30日的川習會後，標題為「川習會誰是贏家？中國運用籌碼贏得關鍵讓步」，指出習近平從華府贏得關鍵讓步，也報導川普搭機返回空軍一號時宣布的成果。