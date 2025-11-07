我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)

美國總統川普7日在真實社群發文，斥責「垮掉的」紐約時報，以及旗下三流記者郭莉莉與皮爾森（David Pierson），「竭盡所能」想讓「我與中國國家主席習近平的『非常成功』會晤」看起來糟糕透頂，並強調川習會「事實上是一次巨大成功」。

川普寫道，紐時完全歪曲事實，沒有報導最終結果，中國撤回稀土出口威脅，購買美國大豆及其他農產品，並同意支付關稅。他表示：「習主席是我的朋友，他為自己的國家做了正確的事，而我也為我的國家做了正確的事！」

他表示：「這對美國乃至全世界都是一場重大的勝利！對中國也是一個極好的結果，而事實是，這兩個主要強國從一開始到會談結束，都保持著極佳的關係，並就未來的對話與會晤制定具體計畫。」

川普最後再次斥責：「垮掉的紐約時報試圖把這一偉大的事件說成壞事，事實正好相反，這簡直是對新聞業的恥辱！難怪他們做得這麼糟，畢竟他們就是『假新聞』！」

川普發文並未指向哪一篇報導，但郭莉莉與皮爾森最近一次聯合發稿是在10月30日的川習會後，標題為「川習會誰是贏家？中國運用籌碼贏得關鍵讓步」，指出習近平從華府贏得關鍵讓步，也報導川普搭機返回空軍一號時宣布的成果。

川普 川習會 紐約時報

上一則

北韓國防部長譴責「美軍航艦入釜山港」升高半島緊張局勢

下一則

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費

延伸閱讀

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利
川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印

川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印
日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲

川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」