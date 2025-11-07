準國防副次長呼籲讓台灣拿到軍援 「不讓盟友取得武器是個問題」

國防部副次長被提名人韋勒茲－葛林6日表示，他會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法。(取自國防部)

國防部 副次長被提名人韋勒茲-葛林(Alexander Velez-Green)6日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選項，包括總統撥款權(Presidential Drawdown Authority)。

韋勒茲-葛林也提到，如果美國不能讓盟友取得他們需要的武器，那會是個問題。

聯邦參院軍事委員會6日舉行提名聽證會，參議員 巴德(Ted Budd)關切透過總統撥款權提供給台灣的軍援是否暫停？韋勒茲-葛林指出，他不確定該軍援現在的進度。

華盛頓郵報日前報導指出，川普總統今夏拒絕批准對台灣超過4億美元的軍事援助，據悉該筆軍援即是透過總統撥款權提供給台灣。

韋勒茲-葛林說，他不清楚軍援現在的狀態，但韋勒茲-葛林表示，他一直堅定支持武裝台灣，同時給予台灣必要的方法來自我防衛，他認為這不只是基於公平原則，而是從執行面來說，對美國非常重要。

韋勒茲-葛林指出，如果他確認職務，他會繼續提倡這樣的觀點，包括提供領袖高層各種選項，其中也有總統撥款權。

參議員蘇利文(Dan Sullivan)則指出，韋勒茲-葛林曾提到防衛台灣不同於防衛烏克蘭，美國不但要提供軍事援助，還可能要求美國介入，蘇利文詢問說，如何建立一套可行的嚇阻政策，以及美國如何可以加速對台軍售的交付作業。

韋勒茲-葛林表示，台灣和第一島鏈對美國維持印太地區的軍事實力是至關重要的地域；他認為說，讓該地域具備有力的嚇阻，對維持權力的平衡、讓美國達成有利的目標是關鍵。

韋勒茲-葛林表示，美國在台灣和第一島鏈的戰略上聚焦在拒止戰略，必須說服中國國家主席習近平，任何入侵都會付出非常慘重，且不會成功，所以不值得嘗試，這不只是攸關國防部能夠提供總統什麼選擇，同時也涉及到美國的盟友和夥伴具備什麼樣的能力。

韋勒茲-葛林也提到，除了提供美國盟友強化自身能力的誘因，如果美國不能提供他們需要的武器，這會是個問題；美國希望達到一個境地，不只是有能力供應給夥伴，同時也要維持這項能力，讓美國的盟友能與美國並肩作戰，確保持久的嚇阻。

韋勒茲-葛林也在書面詢答中表示，台灣必須加大加快國防支出，並盡快取得必要、聚焦嚇阻能力的防禦裝備，包括陸上移動式巡弋飛彈、短程空中防禦、水雷、無人系統、自走砲和單兵攜帶式反裝甲武器系統等。

他也指出，增加現役人員的數量，並投資具有韌性的通訊、後勤和訓練基礎建設也同樣重要。

韋勒茲-葛林目前擔任五角大廈政策部門的代理主管，是暫代國防部最高政策職位的角色。

