我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

傳川普改變心意 將禁止降規版Blackwell晶片銷往中國

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
媒體報導，白宮不會允許Nvidia(輝達)銷售降規版的Blackwell晶片到中國。(路透)
媒體報導，白宮不會允許Nvidia(輝達)銷售降規版的Blackwell晶片到中國。(路透)

媒體報導，白宮已通知聯邦政府官員，將不會允許人工智慧（AI）晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)銷售降規版的Blackwell晶片到中國，顯示美國總統川普已改變心意，因為他8月時還暗示，可能允許效能降低30%-50%的Blackwell晶片銷陸。

The Information報導，輝達規劃的降規版Blackwell晶片名為「B30A」，效能遠強於美國政府目前允許輝達銷陸的其他款晶片，也優於中國的國產晶片，處理效能是華為最強晶片的兩倍以上，且能在有效率地安排於大型叢集時，用來訓練大型語言模型。

報導指出，輝達之前已提供B30A的樣品給好幾家中國客戶，目前仍在微調B30A的設計，希望川普政府能再度改變想法。

一名白宮官員證實，川普政府不會允許輝達銷售降規版的Blackwell晶片到中國。輝達發言人則重申，該公司在中國的市占率為零。

輝達執行長黃仁勳已不斷遊說川普政府批准銷售先進AI晶片到中國，後來成功說服川普扭轉H20晶片的銷售禁令，條件是輝達須與政府分享15%的中國銷售，但在分潤協議還沒落實為法令前，輝達仍未恢復出貨H20。同時，中國政府已下令國內企業不得採購輝達AI晶片。

中國政府對輝達晶片的態度還沒改變，但知情人士透露，可能允許中國企業採購B30A，因為能用於訓練AI模型。

北京也視美國的出口管制為弱點和轉機，正在思索以國產晶片取代輝達目前能夠銷陸的晶片，同時推動陸企降低對輝達晶片和軟體生態系的依賴，最近已發布非正式指引，要求大型科技業者的AI推論模型減少使用輝達晶片、擴大採用國產晶片。

路透指出，中國最近也已發布指引，要求所有獲得政府資金的新建資料中心，都只能使用國產晶片，完工進度不到30%的資料中心必須移除所有已安裝的外國晶片，或取消採購計畫，完工進度較高的資料中心則將逐案審核。

輝達 川普 AI

上一則

中國將贏AI競賽？黃仁勳澄清：美國贏得世界開發者才能領先

下一則

川普稱：烏茲別克未來10年「將在美投資逾1000億美元」

延伸閱讀

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事
對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔

關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔
一度因認定偏民主黨撤銷 川普再提名富豪艾薩克曼任NASA署長

一度因認定偏民主黨撤銷 川普再提名富豪艾薩克曼任NASA署長

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切