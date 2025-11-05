路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英

川普總統（左）10月30日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平。（路透）

南韓釜山川習會落幕後，哪些議題被提上議程，引發各界討論。路透6日引述三位知情人士和一位美國政府官員表示，美國總統川普 在會晤中，直接向中國國家主席習近平提出，釋放被關押的壹傳媒創辦人黎智英 。

其中一位人士表示，川普沒有討論釋放黎智英的具體協議，而是談及對已77歲的黎智英的健康和福祉的關切。該人士補充指，川普只花了不到五分鐘的時間討論這個問題。

報導援引政府官員說，「正如他之前所說，川普提到了黎智英的案件」，川普和習近平隨後進行了討論。

另名知情人士指出，「川普提出了這個問題，習近平也注意到了。」川普表示釋放黎智英有利於美中關係，也有利於中國的形象。

白宮拒絕就川普和習近平會談時討論黎智英的問題發表評論，也沒有證實川普提到了這個問題。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，他不清楚兩國領導人會晤中具體涉及黎智英的細節，但強調黎智英的罪行嚴重損害了香港 的繁榮穩定。他還說，任何企圖干預香港司法程序或破壞香港法治的行為都不會得逞。

路透指出，川普的直接干預正值黎智英等待判決之際。

據BBC中文網報導，黎智英於2020年8月被香港國安警察拘捕，同年12月成為被起訴「香港國安法」下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的第一人。他的國安案件經歷超過一年又八個月斷續開庭，已於今年8月下旬完成結案陳詞，法官目前仍未公布裁決日期。

黎智英兒子黎崇恩今年稍早表示，黎智英的案件「可能要到今年年底或明年年初才會宣判」。

