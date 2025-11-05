我的頻道

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

川習會後 謝鋒再提「台灣」在內4紅線 籲美別越線惹麻煩

編譯周辰陽、高詣軒、記者周佑政／綜合報導
中國駐美大使謝鋒3日在美中貿易全國委員會中國營運大會晚宴致詞，重提「四條紅線」，希望美國避免跨越。(取材自中國駐美使館公眾號)
中國駐美大使謝鋒3日在美中貿易全國委員會中國營運大會晚宴致詞，重提「四條紅線」，希望美國避免跨越。(取材自中國駐美使館公眾號)

中國駐美大使謝鋒3日表示，台灣、民主人權、中國的道路制度、發展權是北京的「四條紅線」，希望美國避免跨越這些紅線引發麻煩，強調「尊重彼此核心利益和主要關切」至關重要。

中國駐美大使館4日聲明表示，謝鋒在美中貿易全國委員會今年度中國營運大會交流晚宴致辭時說，當務之急是落實川習及雙方官員達成的共識。他還警告，無論是關稅戰、貿易戰、產業戰或科技戰，都導向死胡同。

謝鋒說，中美關係過去九個多月經歷起伏，有三點重要啟示。首先，兩國領袖的戰略引領是定海神針，今年川習多次通話、致信，在緊要關頭掌舵中美關係。其次，相互尊重、和平共處、合作共贏是正道；視彼此為夥伴，有問題也能設法解決；若視為對手，新問題將無中生有。

謝鋒說，第三是須堅持「不衝突、不對抗」底線，對中方四條紅線，希望美方「不挑事、不越界」；不能言行不一，也不能「節外生枝」、打損人利己的盤算。

彭博報導，謝鋒敦促美方迴避敏感議題，以確保川普總統、習近平主席達成的貿易休兵能持續，凸顯雙方的廣泛分歧將考驗兩國關係；謝鋒的評論在在提醒，美中一年貿易休兵可能破裂，也顯示盡管川習會未談台灣地位，這對北京仍極重要。

謝鋒並說，中美共同利益遠大於分歧，不能不打交道，想改變對方也不切實際，任一方都不能承受衝突後果。他並指，川習會前，許多美國工商界、農業界、科技界人士和豆農接連找上使館，急切表達對兩國經貿衝突再升級的擔憂。

中國外交部和謝鋒去年8、9月都提過台灣等「四條紅線」說法。而這次選在川習會過後重提，再度引起關注。

對此，台外交部表示，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。

