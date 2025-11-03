黃仁勳遊說碰壁 川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷中

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
輝達創辦人兼執行長黃仁勳10月31日在南韓慶州亞太經合會（APEC）執行長高峰會上發表演講後，走進慶州藝術殿堂。(歐新社)
川普總統10月30日會晤中國國家主席習近平前，曾透露可能解禁輝達(NVIDIA)最先進的晶片「Blackwell」銷中，但會後稱雙方並未談及此事，2日又說不會把Blackwell給「其他人」。華爾街日報3日引述美方現任與前任官員獨家報導，川普原本考慮討論輝達執行長黃仁勳的請求，允許Blackwell晶片出口中國，但在高級顧問幾乎一致反對下，決定在川習會中避談此事。

若川普批准Blackwell晶片出口，將是一項震撼性的政策轉變，可能賦予中國這個美國最主要的地緣政治競爭對手技術上的推進力。經常與川普通話的黃仁勳一直不懈遊說，爭取維持對中國市場的准入，Blackwell議題也在川習會前夕被列為緊急討論項目。

在美方籌備川習會之際，國務卿魯比歐等高層官員告訴川普，這項銷售將威脅國家安全，因為中國的AI資料中心能力可能因此提升，最終對美國造成負面效果，美國貿易代表葛里爾以及曾協助主導貿易談判的商務部長盧特尼克同樣持反對意見，因此川普決定不再觸及Blackwell議題。

華爾街日報指出，儘管銷中潛在金額高達數百億美元，足以鞏固中國AI產業對輝達的依賴，但川普的最終決定，仍標誌著魯比歐等顧問在這場爭論中戰勝了輝達執行長黃仁勳。

川普接受CBS節目「60分鐘」專訪時，也提到輝達晶片銷往中國的議題。他說：「我們會讓他們和輝達打交道。輝達是全球這方面的領導企業，我們會允許他們與輝達往來，但不包括最先進的產品。我們不會讓任何國家擁有最先進的晶片，除了美國。」不過，他未明確說明這是指最高性能版本，還是中國特供版。

根據美國2022年首次實施的出口管制措施，輝達需要政府批准才能將最先進的晶片銷往中國。據報導，輝達目前正等待川普政府批准，以推進Blackwell中國特供版晶片，但規格尚未公布。知情人士透露，一旦獲准啟動，輝達需要2到3個月時間進行研發。

黃仁勳預料仍將繼續推動Blackwell銷中，特別是在川普預定2026年4月訪中之前。然而，即使中國特供版獲批，其市場前景仍充滿變數。

輝達 川普 黃仁勳

