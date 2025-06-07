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學者：習近平對川普傳達訊息 遏制美鷹派

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統(左)和中國國家主席習近平(右)5日終於通電話，談到雙邊貿易等議題。圖為2019年川普第一任時兩位領袖會面。(路透)
川普總統(左)和中國國家主席習近平(右)5日終於通電話，談到雙邊貿易等議題。圖為2019年川普第一任時兩位領袖會面。(路透)

紐約時報6日分析，對於中國國家主席習近平川普總統通電話，中國方面試著定調為一位強人領袖對另一位強人領袖的呼籲，比喻雙方要像行駛大船一樣，身為強而有力的船長要「把好舵，定好向」。

報導指出，習近平的航海比喻是想挽救愈來愈脆弱的貿易休戰，但比喻同時帶有警告意涵：不要讓別人導致船隻偏離方向，危害雙邊關係。

根據中方公布的90分鐘川習電話紀錄，習近平對川普強調彼此都要「把好舵，定好向」，尤其是要「排除各種干擾，甚至破壞」。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯(Wu Xinbo)指出：「中國對於這一點非常擔憂。雙方必須有領導階層的溝通，以避免中美關係迅速惡化的趨勢。」

紐時分析，川習通話的時間，適值美中關係險象環生之際。不到一個月前，兩國都同意暫停懲罰關稅30天，為貿易協議展開磋商，但貿易休兵現在卻逐漸瓦解中。中國持續限制稀土礦產出口，美國製造業供應鏈大受影響。美國則對晶片設計軟體銷往中國祭出限制，禁止美國企業使用中國科技大廠華為(Huawei)製造的人工智慧晶片。美國禁止使用於飛機引擎的零件與軟體賣到中國，川普政府還打算取消某些中國留學生的簽證。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出，中國抓住「最高領袖外交」的機會，直接對川普傳遞訊息，要川普「控制一下鷹派」。

孫韻指出，中方傳達訊息責任都是由最高領導人承擔，如果要有良好雙邊關係，就別讓內閣成員或執政團隊隨意發表各種天馬行空的想法。

吳心伯說，上個月達成貿易協議以來，川普政府採取措施可看出內閣成員各吹各的調，例如商務部推出出口管制，國務院揚言取消簽證。

報導指出，好幾個月來，中國一直抗拒川普說要跟習近平直接對話的提議，由此可見北京態度審慎。習近平接受川普的通電話邀請，是為了讓中國政府有更多時間準備長久戰。

川普 習近平 貿易協議

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