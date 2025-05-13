中國發布國安白皮書 「統一」列核心利益

中國國務院 新聞辦公室12日發布「新時代的中國國家安全」白皮書，提出中國核心利益主要包括：國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。白皮書強調，中國將厚植國家和平統一的基礎，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

白皮書全文共約2.2萬字。其中有不少內容涉及兩岸關係。白皮書稱，當前中國面臨外部安全壓力加大，個別國家粗暴干涉中國內政，在台海、南海、東海滋擾攪事；一些外部勢力處心積慮打「台灣牌」，台獨勢力頑固堅持分裂立場，冒險挑釁。「作為具有14億多人口的超大規模國家，幅員遼闊、民族眾多，必須維護國家統一、民族團結，堅決反對任何形式的分裂活動」。

在第三章「為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐」的第四部分「維護國家領土完整和海洋權益」，大篇幅涉及兩岸。白皮書表示，中國絕不允許「把任何一塊中國領土從中國分裂出去。中國堅持陸海統籌，堅持維護國家主權、安全、發展利益相統一」。

白皮書並強調「堅定不移推進國家完全統一」。聲稱「堅持一個中國原則和『九二共識』，貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略和對台大政方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，厚植國家和平統一的基礎。」

白皮書還提出，「堅決反對『台灣地位未定論』，聯大第2758號決議的法律效力不容置疑，台灣是中國的一個省，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織」。又稱要「堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，但絕不承諾放棄使用武力。」

台北陸委會12日指，近期中共 重申「反獨反干涉」「促融促統」等既定立場，採取文攻武嚇等反制作為，包括國安部公布台灣資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫凶專欄，並公布舉報情形，形塑寒蟬效應；另東部戰區4月1日展開聯合演訓，2日宣布於台海相關海域組織「海峽雷霆2025A」演練，多支海警艦艇編隊於台灣周邊海域執法巡查。

在國際上，則中國聲稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織只能按「一中原則 」處理，重申台灣問題純屬中國內政，企圖鞏固國際「一中」格局。