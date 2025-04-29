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川普發文指控海上垃圾來自中國 中官媒：假照片 應道歉

記者陳言喬／即時報導
川普發的第三張海上垃圾照片，被中國官媒指正是合成P圖。（取材自微信公眾號「牛彈琴」）
川普發的第三張海上垃圾照片，被中國官媒指正是合成P圖。（取材自微信公眾號「牛彈琴」）

川普總統日前稱已跟習近平通了電話，還說美中已就關稅問題展開協商，但接連遭到中國外交部打臉否認。川普上周還在社交網站上發了海上大量垃圾照，稱是來自中國的。中國媒體查證後認為是張冠李戴、有的還是P過的假照片，直指美國應道歉。

川普4月21日在其真實社交網站上發了三張大量垃圾漂浮在海上的照片，他還配了一句話：太平洋上的中國禮物（A Gift from China in the Pacific Ocean）。意思是這些海上垃圾都來自中國。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」28日發文稱，美國總統親自下場，海外社交媒體上，很多人轉發，將矛頭對準中國。所幸有中國媒體經過幾日來扎實的查證，戳破了川普謊言。這三張圖片根本不是最近的照片，有的是陳年老圖片，有的還是P過的假照片。

文章稱，這是個大烏龍，美國應該向中國道歉。而且是公開、認真、鄭重道歉。這不僅僅是川普口口聲聲最痛恨的假新聞，而且完全是無中生有栽贓陷害醜化妖魔化中國。

文章稱，第一張照片，出自自然攝影師伊桑．丹尼爾斯之手，是他2017年7月上傳的照片，拍攝在印尼四王群島附近。四王群島在印尼東邊，比菲律賓更東更南，與中國還隔了很多很多個島嶼。這些海上垃圾，怎麼可能來自中國？

第二張，是水下攝影師卡洛琳．鮑爾2017年在「臉書」發布的，當時就引發媒體廣泛關注。根據鮑爾的描述，圖片拍攝於宏都拉斯北部羅阿坦島附近。法新社當時還採訪了宏都拉斯的官員，後者認為這些垃圾來自鄰國瓜地馬拉，垃圾太多，形成了海上浮島。不管是宏都拉斯還是瓜地馬拉，都是在大西洋，在加勒比海，離美國比較近。這些海上垃圾，怎麼可能來自中國？

第三張更離奇了，按照媒體的分析，特朗普用的還是一張P圖。圖片的左邊部分，是美聯社照片。應該是加州組裝的海上浮動圍欄，用於攔截和收集海上垃圾。圖片的右邊部分，也是上面提到的鮑爾的另一張垃圾照片，當時不少媒體都發表過。兩張照片疊加在一起，圍欄擋住密密麻麻的海上垃圾，顯得更是怵目驚心。既然是P圖，怎麼可能來自中國？

文章稱，考慮到川普日理萬機，這些圖片應該不是他親自搜集，應是有人給他整理供稿。整理的人，不是缺乏基本的新聞素養，就想著黑中國；或者，他就是想給川普挖坑，讓他被中國和全世界嘲笑。

很難想像，如果是中國的政府高級官員，也找幾張舊圖或P圖，然後，無中生有指責美國。那就是外交事故了。

文章稱，CNN專門有個明查欄目，美國領導人演講一結束，該欄目馬上就公布：這裡面有多少句話，是不真實的，真相是Blablablabla。真是讓人哭笑不得。

雖然謊言重複千遍還是謊言，但網路社會，造謠張張嘴，闢謠跑斷腿，不能忽視謠言的危害性。

文章指，最近美國官員不停暗示甚至明示，美國正在和中國接觸，每天都在談判，而且關稅即將達成協議。中國人一臉懵，逼得中國外交部、商務部、駐美使館一而再再而三澄清：沒有聯繫，沒有聯繫，沒有聯繫，自然沒有談判，更不可能達成協議……反正，美國人很急，中國人很淡定。但真相只有一個，到底發生了什麼？很大一種可能，美國領導人是不是接到了哪個園區的詐騙電話呢？

川普 鮑爾 印尼

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