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示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

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親川普參議員：川習會雙方有意願 日期未定

記者陳宥菘／綜合報導

川普總統的堅定支持者、共和黨參議員戴恩斯近日訪問北京，他23日受訪表示，在中美進一步貿易談判前，北京須先採取行動阻止芬太尼前體流入美國。而中美接下來的對話將在兩國政府之間展開，中國國家主席習近平與川普可能在年底前會面，雙方都有意願進行高層會晤，但未有具體日期。

川普多次表示願意與習近平會晤，上周他說習近平將在「不久的將來」訪問華盛頓，但中方回應是「沒有可發布的訊息」。目前「川習會」已傳出兩時間點，包含川普最快4月訪中，或在6月舉行「生日高峰會」。

戴恩斯曾在上次中美貿易戰期間充當中間人，此次成為川普重返白宮以來首名訪中的美國政要，受各界矚目。戴恩斯20日抵達北京，已先後與中國外交部副部長馬朝旭、副總理何立峰、總理李強會面。

戴恩斯23日與李強會晤後接受彭博訪問時表示，「在芬太尼前體流入美國問題得到解決前，中美之間很難就關稅和非關稅壁壘進行任何對話」。他指出，中方理解美方不僅是要求減緩而且要阻止芬太尼前體流入美國的訴求，美方希望看到中方為此採取果斷行動。據稱，川普團隊要求看到中共官媒「人民日報」在頭版刊登譴責販運芬太尼的文章，以及北京對芬太尼走私者判處死刑。

川普第二任期以來兩度以芬太尼為由，累計對中國進口商品加徵20%關稅，中方則祭出包含報復性關稅在內的一系列反制措施。

中國遭致美國加稅後，多個部門針對芬太尼議題有所回應，包含國務院新聞辦發布「中國芬太尼類物質管控」白皮書反擊美方；藥監局強調中國從未向北美出口過芬太尼類藥品。

川普 關稅 習近平

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