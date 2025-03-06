取消先前承諾66億？川普促廢晶片法 台積電補助恐生變

台積電在川普上個任期內宣布在亞利桑納州投資120億美元，在拜登政府時期承諾增加至650億美元用於建設三座晶圓廠。(路透)

川普 總統4日呼籲國會廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片 法，將省下的資金用於減債，他表示「不會再給他們錢」，可能影響台積電 原本可獲得的補助。

晶片法兩年多前在國會獲兩黨支持過關，當時被視為美國工業政策重大突破。川普宣稱「不再給錢」，美國商務部長盧特尼克表示不打算提供台積電新補助，因此尚不清川普所言是對台積電最新1000億美元投資案，還是取消美國政府承諾補助的66億美元(台積電去年底已拿到15億美元)。

台積電在川普上個任期內宣布在亞利桑納州投資120億美元，在拜登政府時期承諾增加至650億美元用於建設三座晶圓廠，按拜登任內敲定的協議，台積電三座設施依晶片法可獲66億美元補助。

晶片法共撥款390億美元補助，外加貸款和25%稅負優惠，用於振興美國半導體製造業，並投入110億美元於晶片研發。在拜登任內最後幾周，商務部敲定補助金分配案，除台積電66億美元，三星電子47億美元、英特爾78億美元、美光科技61億美元。

業者普遍認為無論執政者是誰，和美國政府簽訂的晶片法相關協議具有約束力。另外，國會能否爭取到足夠票數來廢除晶片法也是未知數，因為數十名共和黨議員當時投票支持此法，英特爾也因此決定在俄亥俄州設廠，只不過俄亥俄州參議員出身的副總統范斯4日起身表態支持廢除晶片法。

紐約州州長霍楚說：「此法是美光科技將1000億美元投資和5萬個工作機會帶到紐約中部原因，川普卻表示想要廢除。」美國眾議員史坦頓批評川普談話對亞利桑納州晶片業及數萬勞工的直接攻擊，「若沒晶片法，台積電1000億美元投資根本不可能實現」。

川普支持擴大美國國內晶片製造的整體目標，但批評以晶片法做為實現目標的手段。他主張祭出關稅逼業者到美國投資，3日即表示台積電加碼投資就是關稅威脅帶來的效果，還暗示最快下月對進口晶片開徵關稅。