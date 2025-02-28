紐時：川普對中國打壓才剛開始 最大變數是他自己

川普總統認為，中國並未履行他與中國國家主席習近平於2020年初簽署的貿易協議，購買更多美國貨。圖為北京的美國品牌商店Tommy Hilfiger。(歐新社)

紐約時報報導，川普 總統上任便宣布對來自中國的產品加徵10%關稅，並放話這只是「起手式」。川普第二任就職迄今，從1月簽署貿易備忘錄到本月21日頒布投資 備忘錄，指示相關部門限制中國投資美國戰略產業、研擬撤銷對中國的最惠國待遇，及加強管制美國對中技術出口等，凸顯川普政府對中國的打壓才剛剛開始。不過，未來發展最大變數將是川普本人。

紐時指出，在美國兩黨官員多年來逐步削減美中經濟關係後，川普的做法顯示，他已為更積極切斷這些關係做好準備。

耶魯大學研究員薩克斯(Samm Sacks)表示，川普政府21日頒布的投資備忘錄，讀起來像是「一個號令，要完成與中國全面脫離商業關係這項未竟任務。但目前為止，實用主義者在推行一種更狹義版本的脫鉤方面占上風」。

薩克斯表示，這些聲明可能是川普用來與中國領導人習近平 「討價還價的工具」，「但如果談判告吹，或很可能談得不好，我認為這就是完成脫鉤工作的藍圖」。

美國脫鉤中國會做得多徹底，關鍵變數看來是川普本人。他有意與習近平達協議，部分原因是中國未履行川習2020年初簽署的貿易協議。曾經擔任川普顧問的人表示，川普對中國投資等問題的看法比他的許多鷹派顧問們更具交易性，這一立場的可能結果是，為換取他認為有利於美國的協議，繼續保持兩國之間的經濟聯繫。

川普最近簽署的備忘錄提出對某些外國對手，例如中國的投資進行更嚴格的限制，備忘錄稱外國對手正在系統性地投資美國，以獲取技術、知識產權，以及對農業、礦產和航運等戰略行業的影響力。

但位於華盛頓的約翰霍普金斯大學高級國際研究院教授陳玲表示，中國對美國的投資已從2017年起大幅下降。因此她預計總統備忘錄不會引發太大的波動，也不會對中國產生太大的影響。

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