任內反對中國侵台？川普不回答 盼中投資美國

川普總統26日舉行上任後首次內閣會議，被媒體問到任內是否反對中國以武力侵犯台灣，川普表示他不回答這個問題。（路透）

對於任內是否反對中國以武力侵台，川普 總統26日說，他不願回答這個問題，並表示，美國會與中國建立好關係，並希望中方能投資 美國。

川普26日首度召開內閣會議；有媒體詢問，中國不在其總統任內以武力侵台，是否為川普的政策？川普回答說，他不願對此做出評論。

川普說，他不會做出評論，他永遠不想陷入那樣的狀況；川普說，就算他要回答，也不會是向媒體回答，而是與特定的內閣成員討論。

川普在2023年就曾被問及是否願意協防台灣，川普當時也做出類似的回答，他表示，「我不願意回答，因為如果我身為總統，我不想公開我的想法；如果我回答這個問題，會令我在談判中陷入不利的位置。」

川普26日也再度重申，他與中國國家主席習近平的關係非常好；川普說，美國希望中國來投資。

川普表示，他看到很多人不希望中國進到美國，「這是不對的。」

川普說，我們希望中國投資美國，那是非常龐大的資金，而美國也會投資中國。

川普說，美國會與中國合作，雙方會建立好的關係；川普說，他看到很多虛假的報導，稱美國不想要中國的資金，那是錯誤的。

川普說，美中會建立好的關係，他也不會讓中國占美國便宜；川普說，美國將與中國、俄羅斯和烏克蘭，以及中東建立良好的關係。

川普在總統競選期間，針對如果中國侵台，美國會不會派兵保護？始終不正面回答。前總統拜登則在任內多次給出美國會保護台灣的肯定答覆。

國務卿魯比歐 （Marco Rubio）26日接受福斯新聞訪問時則說，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是美國多年的立場，不會摒棄。主持人問如果半夜接獲情報稱中國犯台美國會如何做？魯比歐說，美國將履行承諾，防止這種情況發生，北京也了解這點。