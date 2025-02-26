我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

中央社／華盛頓25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克。（美聯社）
馬斯克。（美聯社）

聯邦眾院一個特別委員會的共和黨及民主黨領袖今天警告，北京可能試圖利用馬斯克（Elon Musk）的影響力，以贏得對中國更有利的美國政策，華府必須制衡任何這類企圖。

路透報導，共和黨籍的「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）指出，他們認為，中國共產黨希望利用馬斯克等在中國擁有商業利益的美國商界領袖，在與華府的談判中推進其目標。

穆勒納爾在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）主辦的一場活動中表示：「有關馬斯克的問題，我確實相信中共會嘗試利用任何機會。」

當被問及國會是否可以阻止北京透過馬斯克與白宮談判時，穆勒納爾說，他相信國會會努力確保其路線不會影響美國對中國政策。

馬斯克、白宮和中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評要求。

中國正面臨一些迫在眉睫的優先事項。川普總統展開第二個任期僅一個多月，已宣布對中國商品加徵10%關稅，並呼籲對中國在美投資祭出更嚴格的限制，同時任命對中鷹派擔任要職。

全球首富馬斯克是川普2024年角逐總統寶座的大金主，如今已成川普最親密的白宮顧問之一，作為與川普接觸的潛在管道，馬斯克對北京可能具有吸引力。

川普任命馬斯克領導一項大幅削減聯邦政府規模的標誌性行動。

這位億萬富豪多年來也與中國高層官員保持聯繫，包括中國國家主席習近平。

報導說，中國或許也能給予馬斯克他想要的東西。馬斯克在中國最大的商業利益是電動車公司特斯拉（Tesla），他是特斯拉的聯合創辦人兼執行長。特斯拉去年將36.7%的汽車交付給中國客戶，以銷量計算，中國是特斯拉全球第2大市場。

然而，隨著中國國內電動車製造商蓬勃發展，特斯拉在中國的市占率有所下滑，在監管機構對中國企業開綠燈的同時，特斯拉必須取得監管部門批准，才能在中國推出自動駕駛系統，以助其提振銷量。

除了特斯拉之外，馬斯克旗下一些企業，包括美國太空探索科技公司（SpaceX）以及在中國遭禁的社群媒體平台X都被北京視為安全風險。

克利什納穆希在這場活動上表示，北京將馬斯克視為規避川普國安團隊裡對中鷹派的方式，其中包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）和白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）。

克利什納穆希說：「他們絕對認為他（馬斯克）是他們在任何形式談判中的資產，是種繞過盧比歐和沃茲，以及繞過他們認為在中國問題上對他們不太友好的人的辦法。」

他說：「我希望總統能夠非常仔細地傾聽每個人的意見。」

穆勒納爾和克利什納穆希並未詳細說明支持他們觀點的佐證。

白宮表示，馬斯克在川普政府中沒有決策權，他帶領「政府效率部」（DOGE）也沒有直接參與美國外交政策。

另一方面，川普對習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的讚揚引發各界擔憂，擔心他可能背著台灣與北京達成一項大交易。

克利什納穆希表示，他擔心川普可能會將美國的核心利益，例如對台灣的支持或南海的航行自由，納入與習近平的任何直接對話中進行談判，以取得貿易上的勝利。

穆勒納爾表示，他對川普的國安團隊充滿信心，但由於北京未能兌現過去的承諾，他對與中國談判可能取得的成果「希望有限」。

但他敦促台灣不要尋求國會提議的削減國防開支，稱這將釋出「錯誤訊息」。他說：「台灣內部不能對國安重要性產生分歧。」

馬斯克 川普 特斯拉

上一則

美鋁CEO：川普徵鋁關稅「不是好事」會害10萬人丟工作

下一則

紐時：看川普背棄烏克蘭 台灣憂心步後塵

延伸閱讀

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元
特斯拉傳終於可在中國推出完全自動駕駛系統

特斯拉傳終於可在中國推出完全自動駕駛系統
是內賊？川普舔馬斯克腳趾AI影片嫌犯抓到了

是內賊？川普舔馬斯克腳趾AI影片嫌犯抓到了
怕被認為「支持馬斯克」這些特斯拉車主畫清界線

怕被認為「支持馬斯克」這些特斯拉車主畫清界線

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他