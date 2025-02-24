美擬對「中製商船」收費 中方：勿將國內產業問題甩鍋

川普政府21日提議，向中國製商船收費。圖為江蘇泰興一家造船成兩艘即將出塢的貨櫃輪。(新華社)

為重振美國造船能力，川普 政府21日提議對使用中國製造的商船收費。中國商務部 22日回應，中方反覆申明對301調查看法，要求美方停止將國內產業發展問題甩鍋到中方，敦促美方尊重事實和多邊規則。

中國商務部發言人22日就美對陸海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施回應，指出去年3月以來，中美雙方已就美對陸海事、物流及造船業相關調查展開多輪溝通。中方反覆申明對301調查看法，並提供中方立場非文件(非正式文本)，要求美方回歸理性客觀，遺憾美方還是一意孤行。

拜登 政府時期的美國貿易代表戴琪上月指出，在全球商業造船領域，美國排名19，每年造船數量不到五艘，中國每年造船數量超過1700艘。

商務部發言人稱，美方提出徵收港口費等措施，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國國內通膨壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益。

彭博資訊報導，美國貿易代表署(USTR)提議徵收一些服務費，包含對進入美國港口的中製船舶徵收多達100萬美元的稅款。川普政府也提議，初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍、且由美國業者營運，此後逐步增加比率，在七年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。

若付諸實行，擬議的費用恐將使提高的海運成本轉嫁給美國消費者；此外，目前也不清楚這麼做是否足以重振美國的造船能力。