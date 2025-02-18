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新聞眼／貿戰前夕…習近平會8大咖 背後沒說的3個不變

香港特派員 李春
中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，深度求索創辦人梁文鋒（左二）獲邀出席。（取材自央視）
中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，深度求索創辦人梁文鋒（左二）獲邀出席。（取材自央視）

北京召開民營企業座談會，被稱「史上規格最高」的企業座談，其實也是第二次中美貿易戰戰前的第二次民企座談會。這個座談會在中國民間最熱，是那些老闆們誰到誰沒到、座次如何，官方要加溫的是突出講不變，而經濟界則關注那不變後面的變。

習一開場 先說「三個不變」

今次由中共總書記習近平主講的座談會，1月間即行籌備。春節後廣東、福建等省紛召開省級「新春第一會」，以民營企業發展為主題，即是由下而上的烘托。會見又按例向外媒放風，以馬雲為主角，造成內外上下廣泛關注。

可能要留意，這是七年之內，中共最高領導層以最高規格舉辦的第二次民企座談會。上次是2018年11月1日，那場座談習近平講話開頭就說，是聽對經濟形勢和民企發展的意見。那年1、2月間，中美貿易戰發端。當時習近平的講話中，有一段專門講民營經濟遇到的困難，其中第一原因就是國際環境變化。今次座談至少在籌備期，面臨同樣的背景，就是國際環境大變、內外不確定因素增加。

而今次座談會，習近平一上來主要講不變，此次座談會還是強調三個「沒有變」，即支持民營經濟的方針沒有變、經濟制度根基沒有變、「兩個毫不動搖」方向沒有變。同時還加強語氣說「不能變，也不會變」。

國際環境 比上次貿戰複雜

但這回強調不變的，背景是面臨三個大變，一是國際環境大變，比第一次中美貿易戰時更為複雜；二是中國經濟大變，當年民企貢獻50%、60%GDP、70%創新、80%就業、90%企業數量，現在經濟一挫，政府財困，民企成了「遠洋捕撈」、「近海作業」的搜刮對象，不少民企選擇了躺平；三是中國經濟政策和發展方向大變和急變，過去半年間經濟政策數變，就在座談籌備期間又有了新要求、新方向。

中國民間對這次座談會，關注點投射到民企老闆們誰去誰沒去，座次是怎麼排的，這不能說是無聊，因為這種關注中，折射出了那些新變、新方向、新要求。其中最有趣的一則座次評析，說民企老闆們中，華為的任正非坐位是主賓，王傳福是次賓，其他人是隨從；二馬即馬雲和馬化騰是貴賓，可坐第一排，但實業優先，網路輔助；人工智慧是新貴，第一排占去三位，包括DeepSeek梁文鋒、宇樹科技王興興、科大訊飛劉慶峰。整個座次突出的基調，是重人工智慧、新能源車和互聯網。這顯示中共領導層用民企，重在用其「科技突圍」，因為中國經濟界預言，中美沒有貿易大戰，但將有科技大戰。

中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，華為執行長任正非（前排中）獲邀...
中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，華為執行長任正非（前排中）獲邀出席。（取材自央視）

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