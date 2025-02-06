學孫子兵法？川普、習近平開打關稅戰 經濟學家：關係降溫難度高

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）究竟在玩什麼遊戲？一言以蔽之，就是設法「不戰而屈人之兵」，藉關稅脅迫對方讓步。但觀察家認為，全球貿易失衡嚴重，美中雙方即使短期有望講和，貿易衝突也難化解。（美聯社）

美國總統川普 和中國國家主席習近平 究竟在玩什麼遊戲，或許用孫子兵法解釋就明瞭了。一言以蔽之，他們都想「不戰而屈人之兵」，那是最高明的用兵之法。問題是，辦得到嗎？

川普初期只對中國進口貨加徵10%關稅，而不是競選期間揚言重課的60%。與此同時，北京宣布的報復措施只瞄準總值140億美元的80項美國產品，而且10日才生效，即使加上其他非關稅措施，包括對Google展開反托辣斯調查，以及加強對關鍵礦物出口管制，並把兩家美商列入黑名單，整體而言反應不算強烈。再加上川普對墨西哥和加拿大徵收25%關稅在最後關頭暫緩一個月實施，以換取大致屬象徵性的讓步，凡此種種，都讓市場相信貿易戰 未必會爆發，還有轉圜餘地。

美中「大交易」指日可待？

舉世皆知川普愛談交易。從北京實中帶虛的報復措施看來，習近平似乎只是裝腔作勢，並非真想投入一場可能對中國經濟造成持久傷害的貿易戰。川習通話周二取消，用意似乎是故弄玄虛。

獨立顧問公司Signum Global分析師Andrew Bishop認為，美中敲定協議指日可待。他指出，此刻中國經濟羸弱不振，北京想必不希望打貿易戰；至於雙方能否談出某種協議，要看川普。首先，美方必須見到北京展現足夠的誠意，履行2020年與川普1.0簽署的第一階段貿易協定；其次，川普也想試探習近平對雙方簽署「大協議」的意向如何。孫子若地下有知，應會贊同。

然而，凱投宏觀經濟學家Julian Evans-Pritchard指出，美中之間的經濟與政治嫌隙由來已久，比美國與加、墨之間的問題更根深柢固，要讓美中對峙緊張關係降溫，難度更高。

貿易失衡嚴重 貿易戰終難避免

基於中國倚賴製造業出口，又疲於因應房市泡沫問題，在這個節骨眼爆發全面貿易戰，對習近平絕對不利。所以目前時機站在川普這邊。不過，中國製造業近年已大有改善，因為川普1.0貿易衝突已降低對美國市場曝險。Fathom Consulting分析師Andrew Harris指出，2005年至2023年期間，中國在20項高階貨物與服務的全球出口市場中，有19項的全球占比是增加的（唯獨旅遊一項下降），反觀同時期美國在其中16項的占比下滑。

中國這種進步並不令人訝異，畢竟在北京加入世界貿易組織（WTO）後，出口障礙減少了。但Harris仍認為，從營建、機械到資訊及金融服務，中國19項出口的全球市占提高，十分壯觀。通常，隨著一國愈來愈融入全球經濟，國內產業也會愈來愈傾向專攻自己有相對競爭優勢的領域，在其他效率較差的領域則仰賴進口。

但顯然中國情況並非如此。Harris寫道：「中國普遍性的出口擴張，顯示並不依循這種模式，而是企圖同時宰制所有產業的出口市場。這種型態在中美貿易尤其顯著--中國不僅在自己比美國專精的產業（通常是貨物）享有龐大順差，即使在美國比較專精的領域（通常是服務業），逆差也很小。」

再者，德意志銀行分析師Jim Reid指出，美國在全球消費的占比達29%，在全球貨物生產的占比卻只有15%。對照下，中國占全球製造產出32%，卻僅占全球消費12%。

美中兩國都希望改變這種現況。中國的製造業經濟若仍以第二級（或低階）產品為主，或許不會是大問題；但中國製造業鍥而不捨地往更高階產品力爭上游，已引起震撼和戒心。在這種氛圍下，光是取得便宜的中國貨，對美方不再是「好交易」。

在美國進口遠大於出口的趨勢欲罷不能的情況下，彭博資訊專欄作家歐瑟士認為，中國或許會察覺，就算美中敲定短期協議，和平近在眼前，也已過了孫子所謂可免戰的時機。