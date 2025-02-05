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北京一攬子反制「硬中帶軟」 美中關稅戰恐雷大雨小

本報系記者羅印冲
美國對中國加徵新一輪的關稅措施在美東當地4日正式生效後，中方隨即對美國加徵關稅採取一系列反制措施。（美聯社）
美國對中國加徵新一輪的關稅措施在美東當地4日正式生效後，中方隨即對美國加徵關稅採取一系列反制措施。（美聯社）

沉寂數日，北京在美國對中國商品加徵10%關稅的生效日出手「一攬子」反制措施。洋洋灑灑的反制組合拳「硬中帶軟」，最重要的是報復性加徵關稅預計從10日起實施，是要看一周內雙方能否談出共識，而落實「貿易戰無贏家」仍是北京最高原則。

中國3日祭出反制歸納為五項，包括10日起對美部分進口商品加徵最高15%關稅；對美科技巨擘谷歌展開反壟斷調查；即日起對部分稀有物項實施出口管制；將兩家美企列入不可靠實體清單；中國商務部正式將美徵稅措施狀告世貿組織(WTO)。

有論者形容北京連出五招回擊美國，但仔細檢視可發現，除了對美商品加徵關稅，其他措施都算溫和，幾乎不會產生立即效果，尤其對美加徵關稅預計從10日實施，還有一周緩衝期，而白宮發言人李維特表示，川普最快本周與習近平通話進行重大外交溝通，北京一攬子措施更像是川習通話談判前的喊價，意思是北京也有談判籌碼，如果能談、能避免貿易及關稅戰，才是最終目標。

中國駐聯合國代表傅聰也表達類似意思，他提到中國外長王毅本月主持聯合國安理會，兩周後將舉行安理會會議，是王毅和美國務卿魯比歐會面的好機會。現在北京談到魯比歐，已經不再提及他曾遭中國二度制裁，新的口徑是強調中美合作的必要性。既然有此必要，王毅和魯比歐的接觸，自然也就解套了。

從美國的角度，問題本質還是川普發起這波關稅戰的真正用意，從他原本對加拿大、墨西哥疾言厲色課徵25%關稅，到現在暫緩執行一個月，他的髮夾彎已經換到了加拿大同意斥資13億加幣執行邊境計畫打擊芬太尼，墨西哥也做出了類似承諾。川普此前已對哥倫比亞使用相同手段，逼使哥國點頭接收自美遣返移民。

如此看來，川普舉起關稅大棒的真正目的並非為了收稅，而是要讓這些國家做出符合美國國家利益的舉措，以滿足他「讓美國再次偉大」的宏圖。這也可以解釋為何對中國加稅生效的第一天，白宮就釋出川習即將通話的訊息，因為通話、談判才是目的，川普要的是北京承諾落實打擊芬太尼及扭轉美中貿易失衡問題，這些問題單靠加稅並無法達成。

北京醞釀了幾天出手的反制措施，似乎也在向美國傳達「能談就談」意向，當然，談判前的姿態仍要做足，要讓人感覺出有「一攬子」的氣勢，但也隱含了轉圜的空間，不願美中重蹈川普第一任期貿易戰火四起的覆轍。

如果川習能談出雙方可接受的共識，川普可宣稱自己讓北京低頭，習近平也可避免在中國經濟困頓之際又遭關稅打擊。美中各取所需，關稅戰恐雷大雨小收場。

關稅 川普 王毅

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