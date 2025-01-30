密蘇里州指控中國散布新冠病毒提告索賠 判決近期出爐

密州檢察長貝里。美聯社

新冠疫情 發生後，密蘇里州 在全美各州當中率先對中國提告，指控中國對全球散布新冠病毒導致700萬人喪生，要求賠償。新聞周刊(Newsweek)30日報導，27日在密蘇里州東區聯邦區域法院的庭審歷時不到一小時，中方並未派員出席，密州檢察長辦公室發表聲明指出，裁決可望對密州有利。

根據密州訴狀，新冠病毒來自武漢 ，全球死亡人數累計超過700萬人，如果北京拒絕賠償疫情損失，密州便將查扣中國方面250億元資產。

位於密州吉拉多角(Cape Girardeau)的聯邦法院27日下午2時展開庭審，根據當地媒體報導，開庭時間不到一小時便結束。

共和黨籍密州檢察長貝里(Andrew Bailey)庭審完畢後發表聲明表示：「今天，我們在法庭上要求中國必須為向全球散布新冠病毒承擔責任。」

貝里表示，密州是全國唯一針對新冠疫情向中國共產黨提告的州。

中央情報局(CIA上周公布報告指出，新冠疫情最可能來自實驗室外洩。中國外交部發言人毛寧27日在記者會上說，世界衛生組織(WHO)專家對武漢實驗室實地考察後做出結論指出，實驗室洩漏「可能性極小」。

新聞周刊分析，由於身為被告的中方在庭審中缺席，法院可能做出對密州有利的判決，裁決可望於未來幾周出爐。