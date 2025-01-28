這個人讓NVIDIA市值一日蒸發6000億美元 恐是黃仁勳最大噩夢

DeepSeek 採用輝達A100 GPU，如今卻讓黃仁勳大傷腦筋。（路透）

輝達 （NVIDIA）周一股價崩跌17%，市值蒸發5,930億美元，失血之大，創下美國股市史上單日最慘重紀錄。

若要歸咎於一人，或許就是梁文峰了。他是量化避險基金幻方量化的聯合創辦人，也是旗下人工智慧（AI ）實驗室事業深度求索（DeepSeek）的聯合創辦人。DeepSeek在1月20日推出最新模型，周日已登上蘋果（Apple）App Store 下載榜首。

DeepSeek爆紅引發美股周一震盪，投資人一面開始擔心，美國是否會喪失在AI領域的全球領導地位，一面也懷疑輝達高階晶片是否還是推動AI創新的必要條件。

受限於美國出口管制，DeepSeek最新推出的App R1效能幾乎可媲美OpenAI最新版本的ChatGPT，卻僅以不到600萬美元的成本開發出這款模型。AI策略專家David Borish估算，DeepSeek的運作成本比目前使用輝達昂貴GPU伺服器的標準AI模型低了95%。他說：「如果DeepSeek在成本估算上是誠實的，那輝達及其他公司晶片的價值可能不再相同。」

不過，也有華爾街人士抱持保留態度。譬如Bernstein 分析師Stacy Rasgon指出，DeepSeek實際成本可能更高。他在報告中寫道：「我們認為DeepSeek並非以500萬美元的成本『打造出OpenAI』。這些模型看起來很出色，但我們不認為這是奇蹟。」

但華爾街的疑問仍在：DeepSeek的創新是否已經夠好，是否會讓在AI雲端和資料中心投資數十億美元的公司重新思考未來的投資方向？或者，DeepSeek的中國背景和西方對安全疑慮，是否會令潛在的企業用戶卻步？不過，由於該公司的AI模型是開源的，幾乎可以肯定的是，所有AI公司的開發者，包括輝達在內，一定正在研究DeepSeek的創新方式，也會想辦法超越。

輝達創辦人黃仁勳以行動大膽、有遠見著稱，且對克萊頓·克里斯坦森（Clayton Christensen）著作和理念相當執著。克里斯坦森在所著的《創新的兩難》指出，大企業往往因為新創公司推出的「足夠好」且更便宜的新技術而失去市場主導地位。

《巴倫周刊》專欄作家金泰最近出版的《輝達之道》指出，黃仁勳始終戒慎恐懼於輝達內部可能出現的自滿情緒。可以肯定的是，過去幾個月來，黃仁勳應該仔細研究過DeepSeek的相關論文。

輝達發布新聞稿說：「DeepSeek是一個出色的AI進展，也是測試時間縮放（Test Time Scaling）的完美範例，」「DeepSeek的成果展現了如何利用這項技術，結合廣泛可用的模型和完全符合出口管制規範的運算資源，來創建新的模型。」

梁文峰又是何方神聖？

梁文峰現年40歲，出身於廣東，就讀於浙江大學，主修電子訊息與電腦視覺。

2015年，梁文峰和兩位大學好友共同創設幻方量化。幻方量化在幾年前就開始建立一個由輝達晶片組成的叢集。DeepSeek則宣稱，他們的模型是在不到10,000顆輝達A100 GPU上進行訓練的，令馬斯克在內很多美國同業深表懷疑。