中國DeepSeek暴紅重創美AI股 Nvidia暴跌近17% 蒸發6000億

中國新創聊天機器人DeepSeek上周推出新版，不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，AI相關股價都大跌，Nvidia暴跌近17%，蒸發了6000億元。（路透）

中國人工智慧(AI )新創公司DeepSeek推出新模型，證明以較低成本訓練AI系統也能與美國競爭對手產品互別苗頭，包括Nvidia在內等明星等級的華爾街科技股27日全面受挫。史坦普500 (S&P 500)下跌1.5%，其中輝達股價跌幅16.9%，市值蒸發近6000億，成為美國史上單日跌幅最大的企業。台積電(TSMC)也跌14.25%。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)縮水3.1%，創下一個多月來最大跌幅。

Nvidia27日以118.58元收盤，成為新冠疫情初期2020年3月16日以來單日最差表現。Nvidia不到兩年的時間裡，股價從20元以下飆漲到140元。Nvidia的繪圖處理器(GPUs)稱霸美國AI數據中心晶片 市場， Alphabet、Meta、亞馬遜(Amazon)等科技巨擘都砸下十億計數手筆購買Nvidia繪圖處理器訓練並運作人工智慧模型。

低價搶進AI市場 異軍突起

全球其他地區的AI相關股票也受到DeepSeek影響應聲下跌，荷蘭晶片製造設備龍頭艾司摩爾(ASML)在阿姆斯特丹股價下跌7%，日本軟銀集團(SoftBank Group)在東京跌幅達到8.3%。

2024年12月底，DeepSeek公布免費、公開資源的大型語言模型，異軍突起，聲稱只花兩個月時間、耗資不到600萬元成立，使用晶片是NvidiaH800低性能晶片。

在蘋果公司的應用程式網路商店(App Store)，DeepSeek在27日早晨成為免費下載排行榜冠軍。美聯社報導，分析師說，DeepSeek應用程式大受歡迎令人刮目相看，因為美國政府對中國取得尖端AI晶片已經嚴格限縮。

分析師：晶片需求將更高

費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)分析師在27日報告中建議投資客戶，DeepSeek推出新模型引發市場憂慮，擔心繪圖處理器市場需求降低，「但如此看法其實偏離現實」，科技演進將讓AI產業未來需要更多運算晶片。

美國股市27日整體而言表現不錯，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)小漲289點，大約0.7%，唯有AI產業股哀鴻遍野。持有史坦普500指數基金(S&P 500 index fund)的民眾首當其衝，史坦普500指數基金是許多401(k)退休帳戶投資標的。