我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

中國DeepSeek暴紅重創美AI股 Nvidia暴跌近17% 蒸發6000億

記者顏伶如／綜合報導
中國新創聊天機器人DeepSeek上周推出新版，不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，AI相關股價都大跌，Nvidia暴跌近17%，蒸發了6000億元。（路透）
中國新創聊天機器人DeepSeek上周推出新版，不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，AI相關股價都大跌，Nvidia暴跌近17%，蒸發了6000億元。（路透）

中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek推出新模型，證明以較低成本訓練AI系統也能與美國競爭對手產品互別苗頭，包括Nvidia在內等明星等級的華爾街科技股27日全面受挫。史坦普500(S&P 500)下跌1.5%，其中輝達股價跌幅16.9%，市值蒸發近6000億，成為美國史上單日跌幅最大的企業。台積電(TSMC)也跌14.25%。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)縮水3.1%，創下一個多月來最大跌幅。

Nvidia27日以118.58元收盤，成為新冠疫情初期2020年3月16日以來單日最差表現。Nvidia不到兩年的時間裡，股價從20元以下飆漲到140元。Nvidia的繪圖處理器(GPUs)稱霸美國AI數據中心晶片市場， Alphabet、Meta、亞馬遜(Amazon)等科技巨擘都砸下十億計數手筆購買Nvidia繪圖處理器訓練並運作人工智慧模型。

低價搶進AI市場 異軍突起

全球其他地區的AI相關股票也受到DeepSeek影響應聲下跌，荷蘭晶片製造設備龍頭艾司摩爾(ASML)在阿姆斯特丹股價下跌7%，日本軟銀集團(SoftBank Group)在東京跌幅達到8.3%。

2024年12月底，DeepSeek公布免費、公開資源的大型語言模型，異軍突起，聲稱只花兩個月時間、耗資不到600萬元成立，使用晶片是NvidiaH800低性能晶片。

在蘋果公司的應用程式網路商店(App Store)，DeepSeek在27日早晨成為免費下載排行榜冠軍。美聯社報導，分析師說，DeepSeek應用程式大受歡迎令人刮目相看，因為美國政府對中國取得尖端AI晶片已經嚴格限縮。

分析師：晶片需求將更高

費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)分析師在27日報告中建議投資客戶，DeepSeek推出新模型引發市場憂慮，擔心繪圖處理器市場需求降低，「但如此看法其實偏離現實」，科技演進將讓AI產業未來需要更多運算晶片。

美國股市27日整體而言表現不錯，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)小漲289點，大約0.7%，唯有AI產業股哀鴻遍野。持有史坦普500指數基金(S&P 500 index fund)的民眾首當其衝，史坦普500指數基金是許多401(k)退休帳戶投資標的。

Nvidia上周才超過蘋果公司(Apple)，榮登市值最高上市公司新榜首，結果27日股票暴跌，單日就蒸發了6000億元，彭博報導，這個數字都超過甲骨文、聯合健保集團、萬士達卡、艾克森美孚、網飛、好市多這些公司的單獨市值。

中國AI聊天機器人DeepSeek不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，...
中國AI聊天機器人DeepSeek不僅成為矽谷熱門話題，更衝擊27日華爾街股市，投資人對先進AI晶片態度轉趨保守。（美聯社）

AI 晶片 史坦普500

上一則

川普關稅威脅哥倫比亞後 北京：願接受美遣返非法中國移民

延伸閱讀

全球央行降息速度快於Fed 美銀策略師：有助擴大股市廣度

全球央行降息速度快於Fed 美銀策略師：有助擴大股市廣度
美股早盤平盤波動 投資人觀望川普政策

美股早盤平盤波動 投資人觀望川普政策
「股神」巴菲特的波克夏今年來跑輸大盤 短期有望迎接轉捩點

「股神」巴菲特的波克夏今年來跑輸大盤 短期有望迎接轉捩點
理財百科／迎接2025年 6步實現財務目標

理財百科／迎接2025年 6步實現財務目標

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%