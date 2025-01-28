Nvidia讚DeepSeek傑出 也淡化對手降低先進硬體需求說法

中國的DeepSeek異軍突起，衝擊美國先進晶片龍頭Nvidia的股價。圖為Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia（輝達）發言人曼葛林登(Mylene Mangalindan)27日發表聲明說，DeepSeek證明新技術確實管用，「DeepSeek獲得傑出的AI 發展」，同時指出新模式可透過容易取得且完全符合出口管制的模式來打造。不過Nvidia也淡化DeepSeek模式降低對Nvidia先進硬體需求的說法，曼葛林登表示訓練AI的過程需要大量Nvidia圖形處理器（GPUs）和高性能網路。

受到中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek崛起衝擊，Nvidia股價27日暴跌17%，市值蒸發6000億。DeepSeek證明儘管資源較少，卻有辦法能與輝達較勁。紐約時報分析，Nvidia晶片 過去兩年在科技產業供不應求，但盛況恐怕提早結束。

DeepSeek上周公布新模型，一舉突破科技圈長期共識，認為打造更龐大、更先進的AI系統，必定要砸下10億計數的巨額經費成立數據中心，而且非得使用Nvidia晶片不可。

某些分析師認為，總部位於矽谷的Nvidia，在建立AI系統的特殊晶片市場，市占率高達九成。自從2022年底OpenAI推出聊天機器人ChatGPT以來，Nvidia業績成長200%來到1260億，截至24日股市收盤為止，Nvidia市值成長700%，2024年11月間市值一度到達3.62兆。

不過，DeepSeek橫空出世，卻讓市場驚覺市場對於Nvidia晶片的需求恐怕不是永無止境。雖然Nvidia依然處於稱霸地位，但過去向Nvidia購買晶片的客戶，以後花錢速度可能放慢。

科技顧問暨半導體研究機構「 摩爾洞察暨策略」(Moor Insights & Strategy)執行長摩希德(Patrick Moorhead)說，以往各界認為AI規模越大越好、越快，晶片越好AI能力越高，但這個概念是否仍適用於Nvidia已經面臨質疑，未來人們是否還需要那麼多晶片也受到懷疑。

DeepSeek還可能重挫其他半導體公司，包括博通(Broadcom)、美光(Micron)、台積電(TSMC)。

科技研究公司Futurum Group執行長長紐曼（Daniel Newman）說，DeepSeek的成功正是他的公司努力的目標，所有人都朝這個方向努力，因為訓練AI的成本太高。不過紐曼指出，贏家尚未出現，目前的工具都只能算還過得去，如果大家能以較低廉的成本造出更好的模式，民眾就會開始採用AI。

路透報導，高盛 集團的一份報告指出，隨著中國推出的新人工智慧（AI）模型DeepSeek崛起，挑戰美國在AI領域的主導地位，避險基金已在觀望美國國內扶植的AI熱潮是否還會持續。

路透指，隨著中國低成本AI模型DeepSeek人氣日益增長，動搖投資者對美國在AI領域獲利的信心。高盛集團（Goldman Sachs）於1月24日發布的報告指稱，避險基金上周將投資撤出科技股。路透社是在27日看到這份報告，其包含1月17日至24日的數據。